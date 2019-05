Bose Bluetooth speaker: ecco i migliori modelli

Bose bluetooth speaker: quale comprare

Comunque la si guardi, Bose è una delle maggiori realtà quando si parla di audio. Come per la maggior parte dei brand famosi e di tendenza, è facile trovare un gran numero di estimatori e altrettanti critici che non amano il tipo di equalizzazione – ormai segno distintivo del brand – che l’azienda imposta per i suoi prodotti. Se questo vale per le cuffie, possiamo dire la stessa cosa anche per gli speaker, ovvero i protagonisti di questa nostra guida “Bose bluetooth speaker”.

Avendo all’attivo numerosi prodotti suddivisi in varie fasce di prezzo, abbiamo deciso di mostrarvi una selezione dei migliori prodotti con una impostazione in categorie, in modo da separare i modelli non solo in base al loro prezzo ma anche secondo la collana a cui fanno riferimento. La sua recente storia l’ha vista protagonista di una importante acquisizione da parte di Apple (correva l’anno 2014), ma questo non ha impedito all’azienda di conservare intatto il suo DNA, rendendola ancora oggi una delle migliori soluzioni per quanto riguarda il settore audio.

Dicevamo divisione in categorie. All’interno della guida abbiamo inserito alcuni capitoli con una breve descrizione del tipo di prodotti che andremo a presentare. Come avremo modo di vedere, l’azienda statunitense propone un gran numero di speaker Bluetooth pensati per accontentare il maggior numero di utenti possibili, da chi è alla ricerca di un prodotto giovanile ed economico, a chi invece cerca qualcosa di più curato dal punto di vista estetico e acustico, con il conseguente aumento di prezzo.