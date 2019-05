Bosch aspirapolvere: i migliori tra tradizione e modernità

Bosch Aspirapolvere: quale comprare?

È partito dal 1886 il laboratorio di meccanica di Robert Bosch, attraversando molto più di un secolo fino a diventare la grande azienda che conosciamo oggi. Dopo la rivoluzione portata nell’industria automobilistica con il brevetto per il magnete per l’accensione a bassa tensione, Bosch si aprì la strada per ogni campo della tecnologia. Oggi è presente in oltre 150 paesi, ed è un marchio in cui si riconoscono qualità e grandi prestazioni che è entrato anche nel mercato della pulizia. Pur non presentando modelli troppo all’avanguardia vista la proposta dei concorrenti del settore, Bosch mischia la sua esperienza con macchine dalle grande familiarità e in grado di accontentare soprattutto chi non è avvezzo agli ultimi prodotti di aspirazione.

Bosch ha in catalogo oltre 30 modelli di aspirapolvere, divisi per form factor e per utilizzo, un panorama di dispositivi abbastanza vasto e tra cui effettuare una buona scelta può risultare difficoltoso. In questa guida abbiamo raccolto il miglior esponente di ogni tipologia di aspirapolvere Bosch. Abbiamo valutato tanti fattori come le prestazioni, l’autonomia dei senza fili, la capienza di sacchi o serbatoi, le funzioni e naturalmente il prezzo, nella speranza di offrirvi dei prodotti in grado di soddisfare la vostra esigenza di pulizia.