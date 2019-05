Borsa Nintendo Switch: la nostra guida alle più comode e capienti

Smatree Custodia Rigida

Salendo di fascia, Smatree propone un prodotto dal taglio molto simile ma dal valore premium. Questa borsa Nintendo Switch ha qualche marcia in più: oltre a tutte le caratteristiche della precedente, offre anche spazi extra per ulteriori accessori, da inserire all’interno di scomparti sagomati in modo da tenere gli accessori il più fermi possibile. L’attenzione ai dettagli è alta, in fattori come lo scomparto per il tablet che può essere allargato se stai usando una cover. Con la possibilità di trasportare fino a tre controller in spazi dedicati e una tasca molto capiente, si tratta di un prodotto pensato per i viaggi di gruppo. Rigida e anch’essa con inclusa una tracolla, se sei spesso in montagna con gli amici potrebbe valere la pena.