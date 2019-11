Black Friday tecnologia: i migliori sconti

Black Friday tecnologia: tutto quello che c’è da sapere

Date utili

Ritorna come ogni anno il Black Friday. Per questo novembre, la campagna sconti più importante in assoluto (se non la conoscete vi invitiamo a leggere che cos’è il Black Friday) inizia ufficialmente il 22 novembre. Così presto? Sì, sarà circa una settimana di sconti di apertura che gli eCommerce e i negozi fisici realizzeranno durante i giorni, fino all’effettivo arrivo del venerdì nero il 29 novembre 2019. Seguirà un weekend con qualche offerta fino all’arrivo del primo lunedì successivo, 2 dicembre, con il Cyber Monday; ne avremo davvero delle belle, con sconti su una serie infinita di categorie!

Se state cercando delle offerte sulla categoria dell’hi-tech, è il periodo ideale per rimanere con i radar ben tesi. Saranno moltissime le aziende che utilizzeranno questa campagna per spingere prodotti a prezzi davvero assurdi, che stiate cercando dei portatili o degli smartphone, dei PC da gaming o dei semplici accessori. Raccoglieremo all’interno di Black Friday tecnologia tutti i prodotti che meritano l’attenzione da parte degli appassionati o per chi deve, semplicemente, fare un regalo.

Come funzionano le offerte Ma a questo punto è lecito chiedersi: come funzionano le offerte Black Friday Tecnologia? Le cose cambiano da store a store. Il principale è ovviamente Amazon, che mette a disposizione offerte di natura differente, in base al contesto. Abbiamo infatti delle offerte della settimana, con percentuale di sconto media e scorte elevate, fino alle offerte del giorno con sconto più alto e scorte limitate. Non mancano come al solito le offerte lampo e le speciali offerte WOW, che hanno un tempo di durata molto ridotto a causa delle scorte minime e dei prezzi praticamente assurdi. Se volete approfondire, date un’occhiata a come funziona il Black Friday Amazon. Gli altri eCommerce non saranno comunque da meno: avremo infatti eBay, con i suoi sconti praticamente su tutto e a prezzi talvolta anche incredibili, ma non mancheranno Unieuro, Euronics e tutti gli altri. C’è però da chiedersi: tutte queste offerte convengono davvero? “Raramente” è la risposta. Spesso le cifre di sconto fanno riferimento ai prezzi di listino, ed ecco perché alcuni blog, i canali Telegram e gli influencer sparano cifrone a volte completamente senza contesto. Per questo c’è Ridble: selezioneremo per voi, con delle guide dedicate come questa, solo e soltanto le offerte reali su cui puntare. Nessuno sconto minimo, nessun prodotto mediocre, ma solo prodotti convenienti e scontati in modo importante rispetto al prezzo di mercato. Se volete comunque seguire in autonomia il tutto, vi rimandiamo alla sezione Black Friday di Amazon. Opportunità da non perdere

Prima di procedere con le offerte Black Friday tecnologia, diamo un’occhiata insieme ad alcune opportunità da non perdere. Innanzitutto vi segnaliamo due offerte sui servizi Amazon messe a disposizione fino alla fine del Black Friday:

Amazon Music Unlimited, per quattro mesi, a 0,99€ ;

; Amazon Kindle Unlimited, per tre mesi, completamente gratis.

Inoltre, tenete in considerazione l’importa del servizio Amazon Prime durante il Black Friday. Questo, oltre ad offrirvi spedizione rapidissime e sempre gratuite, consente di accedere in anticipo agli sconti. Avrete mezz’ora di anticipo rispetto agli utenti che non sottoscrivono Prime infatti, e potrete risparmiare un bel gruzzolo. Se non lo avete ancora attivato, non possiamo che invitarvi ad attivarlo presso la seguente pagina; avete a disposizione, se non lo avete mai provato, 30 giorni di utilizzo completamente gratuito.

Se siete studenti universitari, Amazon vi viene incontro con Amazon Prime Student. Non si tratta altro che di un abbonamento Prime alla metà del prezzo, per 90 giorni in modo completamente gratuito. Vi basta usare una mail istituzionale della vostra università e recarvi alla seguente pagina. Se invece siete aziende e volete acquistare attrezzatura per i vostri esercizi commerciali, allora considerate che esiste ormai Amazon Business. Completamente gratuito, offre la possibilità di eseguire la fatturazione elettronica automatica senza problemi.

Chiudiamo infine con un pensiero per quanto riguarda il Natale. Considerate il Black Friday come un ottimo trampolino di lancio per poter risparmiare svariate decine di euro se volete portare a casa degli acquisti per Natale. Sì, è ancora presto, ma gli sconti sono davvero aggressivi e inoltre in questo modo potete giocare d’anticipo, evitando il congestionamento di magazzini e corrieri durante la metà di dicembre.