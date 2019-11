Black Friday monitor: i migliori sconti

Black Friday monitor: cosa c’è da sapere

Le date da segnare sul calendario

Dopo diversi anni dall’arrivo della storica tradizione americana in Italia, anche quest’anno si terrà come di consueto la campagna Black Friday 2019. Si tratta, nello specifico, di un’intera giornata dedicata a sconti e promozioni su tantissime categorie di prodotti. Un’occasione perfetta per avvantaggiarsi sui regali di Natale, con prezzi ghiotti su prodotti spesso inarrivabili. Puoi approfondire la storia e l’evoluzione di questa giornata nella nostra guida dedicata a cos’è il Black Friday.

Il Black Friday 2019 si terrà precisamente il 29 novembre, ultimo venerdì del mese, e sarà seguito il 2 dicembre successivo dal classico Cyber Monday. Quest’ultima campagna va a proporre ulteriori promozioni, ma in questo caso le offerte sono per lo più dedicate all’elettronica di consumo.

Questa guida andrà a raccogliere le migliori offerte Black Friday monitor. Sempre più richiesti per le diverse tipologie ed esigenze, i monitor sono spesso protagonisti di offerte davvero interessanti durante il Black Friday. Sia che tu stia cercando un semplice monitor sostitutivo, sia se hai desiderio di un upgrade ad un monitor 4K o da gaming, questa è sicuramente l’occasione perfetta.

Il Black Friday 2019 sui diversi store

La campagna si terrà con diverse modalità in base allo store di riferimento. Ovviamente gli occhi sono puntati principalmente sul Black Friday di Amazon. Il colosso statunitense si prepara nuovamente a fare le cose in grande, con una campagna che durerà per l’intera settimana dal 22 novembre al 29 novembre, per poi concludersi il 2 dicembre successivo con il consueto Cyber Monday. In questo caso ti consigliamo di monitorare la sezione generale delle offerte di Amazon.

Durante queste giornate saranno presenti offerte giornaliere e settimanali, ma il focus principale sarà proprio durante il vero e proprio Black Friday. In questa giornata si aggiungeranno offerte lampo molto interessanti, a scadenza rapida e con scorte limitate.

Store come eBay, Unieuro ed Euronics gestiranno la campagna in maniera più tradizionale, ponendo l’attenzione sulla giornata del venerdì nero con forti sconti ad esaurimento scorte. Diversamente, Gearbest e ePrice andranno a proporre una sorta di lotteria, in cui il tempismo sarà fondamentale per portare a casa codici sconto molto ghiotti e prodotti a prezzo stracciato, ma limitati a pochissime scorte e per un tempo brevissimo.

Le offerte Black Friday monitor sono sempre convenienti?

Prima di gettarsi sulle offerte del Black Friday, poni sempre attenzione a ciò che viene proposto come “offerta”. Le promozioni del Black Friday riservano sempre degli sconti molto interessanti, ma bisogna essere capaci di scovarli. In molte occasioni, infatti, il Black Friday è un’occasione per svuotare i magazzini da scomode scorte e i prodotti non sempre sono interessanti. A questo si aggiunge il fatto che le percentuali di sconto, rispetto al resto dell’anno, sono applicate il più delle volte al semplice prezzo di listino, non rispettando l’andamento medio del mercato.

Per questo motivo le guide di Ridble vanno proprio a selezionare solo vere offerte e dedicate a prodotti di reale interesse. Un aiuto perfetto per aiutarti a trovare l’offerta giusta per te.

Le migliori promozioni per sfruttare il Black Friday

Per sfruttare al meglio le offerte Black Friday monitor, specialmente per portarsi avanti con i regali di Natale, puoi approfittare delle seguenti promozioni riservate per te: