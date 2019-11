Black Friday Macbook: i migliori sconti

Ed ecco che arriva, puntuale, la campagna sconti più importante dell’anno. Quest’anno il Black Friday 2019 è il 29 novembre, ma già dal 22 novembre saranno svariati gli eCommerce e i negozi fisici che realizzeranno delle offerte importanti un po’ su tutte le categorie. Se volete approfondire, potete farlo sul nostro focus dedicato a che cos’è il Black Friday Dopo il 29 avremo un weekend di “offerte di mantenimento”, con in seguito il Cyber Monday il 2 dicembre. Durante quest’ultimo avremo una campagna sconti dedicata unicamente al settore dell’elettronica, con molte offerte su PC e simili.

Durante lo svolgimento di questa, avremo modo sicuramente di trovare svariate offerte sui MacBook di casa Apple. Ovviamente non vi aspettate le offerte che vi permetteranno l’acquisto dei suddetti con qualche centinaio di euro, sia chiaro. C’è però da considerare che, col recente annuncio di MacBook Pro 16, i modelli precedenti potrebbero ricevere degli sconti non poco interessanti da alcuni partner; eBay in primis. In Black Friday MacBook raccoglieremo solo le vere offerte più interessanti per portarsi a casa o un modello semplice come l’Air, oppure un Pro. Se volete anticipare un regalo di Natale importante, è il momento giusto per i fan di casa Apple.

Come funzionano le offerte

A questo punto è lecito chiedersi: come funzionano le offerte Black Friday MacBook? Per quanto riguarda la sezione Black Friday Amazon, ci sarà davvero un uragano di offerte di ogni genere. Si parte dalle semplici offerte che durano più giorni con sconto medio, a quelle giornaliere con ribassi davvero notevoli. Ci sono anche le lampo e le WOW, ma si acciuffano soprattutto se siete rapidi e pronti a combattere l’esaurimento delle scorte in pochi minuti; sono sicuramente le più convenienti! Se volete approfondire sul funzionamento della campagna vi invitiamo a dare un’occhiata al nostro focus su come funziona il Black Friday Amazon.

Anche gli altri eCommerce non saranno da meno: su eBay, Unieuro, GameStop e simili le offerte saranno tantissimo, ma tutte fino ad esaurimento scorte. Visto che alcuni sconti saranno estremamente convenienti, anche in questo caso affrettatevi a portarvi a casa ciò che vi serve!

A questo punto però la domanda è semplice: tutte le offerte, convengono davvero? La risposta è no: la maggior parte delle offerte, in realtà, non è così incredibile come sembrano. Il perché è presto detto: molti blog, influencer e canali Telegram comunicano le offerte in modo completamente fuori contesto. Le percentuali di sconto che tanto millantano in molti fanno riferimento ai prezzi di listino dei prodotti, e non a quello attuale di mercato. Ed ecco che arriva Ridble: nelle nostre guide vi segnaleremo solo e soltanto gli sconti su cui vale la pena fare affidamento. Nessun trucchetto, nessun codice coupon miracoloso, niente sconti da pochissimi euro. Preferiamo, eventualmente, non avere nessuno sconto pur di farvi avere solo le offerte realmente interessanti.

Opportunità da non perdere

Prima di procedere con gli sconti Black Friday MacBook volevamo condividere con voi un concetto piuttosto rilevante: il Black Friday è un evento ricco di opportunità da non perdere. La prima, è legata al Natale: visti gli sconti tenete in considerazione l’idea di anticipare la sessione di acquisti per portarvi avanti e risparmiare anche un bel gruzzolo. Che sia un Mac o meno, è il periodo adatto per spendere davvero poco e assicurarsi che tutti i prodotti che ordinate arrivino in anticipo.

C’è inoltre da considerare che in tutto il meccanismo, l’abbonamento Amazon Prime offre dei vantaggi non da poco. Oltre alle spedizioni sempre gratuite, Prime consente agli utenti di accedere agli sconti mezz’ora prima, potendosi assicurare l’opportunità di portarsi a casa le cose più convenienti. Non è forse il momento ideale, se dovete fare molti acquisti, di sottoscriverlo e recuperare i costi del servizio con gli sconti? Approfondite di seguito se non sapete cos’è Amazon Prime.

Qualora voleste avviare la prova gratuita di 30 giorni se non lo avete ancora fatto, potete usare questo link. Se invece siete studenti universitari vi conviene dare un’occhiata ad Amazon Prime Student: questo vi dà l’opportunità di provare Prime per ben 90 giorni gratuitamente, gli stessi privilegi e un prezzo successivo di soli 18€. Se siete aziende invece, è tempo di fare acquisti anche per i vostri esercizi commerciali. È arrivato Amazon Business, tipologia di account completamente gratuita che vi consente di aderire al Black Friday acquistando con fatturazione elettronica automatica per lo scarico fiscale! Potete crearne uno qui.

