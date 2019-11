Black Friday laptop Italia: tutti gli sconti migliori

Black Friday laptop Italia: quello che c’è da sapere

Il periodo del Black Friday

Innanzitutto, di cosa stiamo parlando? Il Black Friday è una tradizione americana del dopo Festa del Ringraziamento. Si tratta di un giorno in cui si verificano gli sconti più importanti di tutto l’anno, e segnala l’inizio dello shopping natalizio vero e proprio. Gli sconti presenti sono fortissimi, e puoi avere dettagli più approfonditi nella nostra guida Che cos’è il Black Friday. Il succo del discorso è semplice: è praticamente impossibile che i prodotti in offerta scendano di prezzo più di così.

Per quanto riguarda le date, si va dal 22 al 29 dicembre, il Black Friday vero e proprio. A questa settimana di grandi sconti si aggiunge inoltre il Cyber Monday, giornata in cui ci saranno sconti extra dedicati unicamente al mondo della tecnologia, dell’elettronica e dei vari componenti.

I laptop in offerta

Questa guida Black Friday Laptop Italia è dedicata unicamente al mondo dei portatili in offerta. Se hai sempre voluto una macchina da gioco, o se hai bisogno di qualcosa con cui studiare, programmare o prendere appunti, non c’è momento migliore di ora per poter fare un acquisto e assicurarsi di aver pagato il minor prezzo che potevi pagare.

Per quanto riguarda dove comprare, le opzioni sono molte. Lo store più famoso è di sicuro Amazon, che divide le sue offerte in offerte del giorno (che si spiegano da sole) e offerte lampo, che permettono di ottenere forti sconti unicamente in finestre di tempo di qualche ora. eBay, ePrice e GearBest offrono invece un modello diverso, basato sull’esaurimento scorte in cui sono disponibili un numero limitato di prodotti a sconti fortissimi. Per quanto invece riguarda ePrice e GearBest, c’è poco da fare: il loro sistema “a lotteria” va molto a fortuna, a meno che non si intenda rimanere davanti allo schermo per una settimana aspettando il momento giusto.

Offerte convenienti e non

Si tratta davvero di offerte convenienti per quanto riguarda Black Friday Laptop Italia, o solo di marketing? La risposta è che si, ci sono offerte davvero incredibili, ma vanno scovate. Questo è il nostro scopo: noi di Ridble conosciamo il mercato, e usiamo la nostra esperienza e conoscenza della storia dei prezzi per proporre solo sconti sostanziali su prodotti di alta qualità. In questo modo ti evitiamo di acquistare prodotti di cui i negozi si vogliono liberare, o di pagare un prezzo che in realtà non è uno sconto tanto sostanziale quanto suggerisce la percentuale mostrata.

C’è da ricordare anche un’altra cosa: che è il momento perfetto per comprare regali di Natale. Questo non solo perchè ci sono sconti incredibili che permettono di comprare regali anche molto costosi a prezzi convenienti, ma anche perchè la lista di sconti presenti offre una lista di idee perfetta per chi non sa cosa comprare a parenti e amici. Inoltre, comprandoli così presto ti garantirai di evitare di ricevere i regali troppo in ritardo, dato che sotto Natale il mondo delle consegne è pieno di lavoro.

Ulteriori vantaggi da sfruttare

Ci sono inoltre alcune offerte che si sposano perfettamente con l’evento. Grazie ad Amazon Prime, infatti, puoi accedere a sconti in anteprima, ma soprattutto garantirti una consegna rapida e senza prezzi aggiuntivi. Certo, va calcolato il costo dell’abbonamento, ma puoi effettuare un mese di prova gratuita attivandolo sulla pagina di Amazon Prime, perfetto per lo shopping natalizio. E se sei uno studente, con Amazon Prime Student puoi allungare questa prova a 90 giorni, e pagare metà del prezzo se decidi di continuare. Puoi attivare l’offerta a questo indirizzo.

Le aziende possono invece approfittare di Amazon Business, uno speciale tipo di account che consente ad Amazon di trattarti come azienda invece che come acquirente. Questo significa offerte particolari, condizioni vantaggiose e soprattutto lo scarico fiscale effettuabile tramite fatturazione elettronica. Alla pagina di registrazione di Amazon Business puoi registrare un account gratuito, e infine, nel caso ti interessasse, segnaliamo che Amazon Music Unlimited ha in corso una promozione che offre 4 mesi di abbonamento a 99 centesimi.