Black Friday i7 laptop: i migliori modelli in offerta

Black Friday i7 laptop: quello che c’è da sapere

Il Black Friday

Con questo nome ci si riferisce, nella tradizione americana, all’ultimo venerdì di novembre. Il motivo per cui è così famoso è che si tratta del giorno in cui si concentrano gli sconti maggiori, in cui parte lo shopping di Natale e i negozi si rifanno completamente l’inventario. I saldi sono estremi, e le offerte sono le migliori dell’intero anno. Che cos’è il Black Friday è la pagina che spiega l’evento nel dettaglio; di seguito spiegheremo nella pratica come approfittarne, e come trattiamo noi di Rible questo periodo.

Innanzitutto, il Black Friday non è solo il 29 novembre, ma tutto il periodo tra il 22 e il 29. Se il Black Friday vero e proprio è l’ultimo giorno, le offerte saranno spalmate su tutta la settimana, e saranno gestite in maniera particolare, essendo valide solo per periodi limitati. Oltre al Black Friday ci sarà anche il cosiddetto Cyber Monday, che cade il lunedì successivo (2 dicembre) e vede enormi sconti concentrati su tecnologia ed elettronica.

Black Friday i7 laptop, conviene?

Quanto valgono effettivamente gli sconti? Qui a Ridble ci dedichiamo a selezionare solo gli affari imperdibili, per evitare di riempire lunghe liste di prodotti poco validi o con sconti che non rappresentano un vero risparmio. È quindi il momento perfetto per recuperare uno di questi portatili, nel caso tu abbia sempre voluto una macchina da gioco; sarà quasi impossibile che i prodotti presenti vengano scontati più di così.

Per quanto riguarda il dove, Amazon resta il più famoso e offre sia sconti giornalieri che offerte lampo dalla breve durata. eBay , UniEuro e Euronics usano invece un modello a esaurimento scorte, dove ad essere limitato è il numero di prodotti acquistabili. Infine ePrice e GearBest sono basati sul capitare sui loro siti al momento giusto, il che rende il processo basato molto più sulla fortuna che sulla pianificazione.

I servizi di cui approfittare

È inoltre il momento perfetto per approfittare di Amazon Prime e della sua consegna gratuita e ultrarapida. Non devi però necessariamente pagarlo! Puoi infatti approfittare di un mese di prova gratuita sulla pagina di Amazon Prime, proprio per sfruttarlo durante il Black Friday e avere sconti in anteprima. Se sei studente, con Amazon Prime Student puoi allungare il periodo a 90 giorni, e avere altri vantaggi speciali.

Inoltre le aziende possono sfruttare l’account Amazon Business per ottenere vantaggi speciali, ed essere trattati come vere e proprie aziende invece di utenti normali. Tra i tanti vantaggi si segnala il poter fare lo scarico fiscale attraverso fattura elettronica. Infine, aggiungiamo che è in corso anche un’offerta su Amazon Music Unlimited, che offre un abbonamento a 99 centesimi della durata di 4 mesi.