Black Friday GearBest: le migliori offerte

Black Friday GearBest: i migliori sconti

Suggerirvi dei prodotti specifici per quanto riguarda il Black Friday GearBest potrebbe essere un errore. Sì, perché l’approccio che vi consigliamo di utilizzare in questo caso non è quello di mirare ad un prodotto nello specifico, ma ad una categoria seguendo come buona condotta l’imposizione di alcuni criteri. I pezzi messi a disposizione dal colosso cinese infatti sono sempre pochi rispetto agli utenti che vi accedono: non è possibile consigliarvi ad esempio un telefono nello specifico, quanto più a quale brand dovreste guardare e che tipologia di sconto aspettarvi.

Detto ciò, premettiamo che uno dei principali brand esclusivi fino a qualche tempo fa relegato in Cina, Xiaomi, è ormai approdato in Italia. Questo significa che, qualora steste cercando un prodotto Xiaomi a prezzo contenuto, GearBest è forse ormai uno store su cui non ha più senso fare riferimento. Sì, perché per i beni venduti dalla Cina non si gode della garanzia europea, e soprattutto per qualche spicciolo non ha senso aspettare settimane e settimane l’arrivo di un dispositivo. L’approccio che vi consigliamo di usare per questo Black Friday GearBest è quello di puntare fortemente sulla fascia bassa o, di base, sui prodotti che da noi non sono distribuiti.

Black Friday GearBest: come seguirlo

Basta optare per gli Xiaomi ora che distribuisce da noi, lasciate perdere i Huawei ora che è uno dei principali brand Italiani, basta guardare ai notebook di ASUS: c’è una gamma di prodotti pronta ad aspettarvi, direttamente dall’Italia, dietro l’angolo. Ciò non toglie che, se individuate offerte lampo su accessorietti e qualche smartphone economico, perché no: puntateci. Se inoltre, volete approfondire su scooter elettrici, droni costosi e simili, il Black Friday GearBest potrebbe essere l’occasione giusta. Il tutto lo fa però l’offerta lampo a disposizione!

Se volete provare, potete seguire la pagina dedicata ufficiale di GearBest per l’Italia. In base a quello che sta giungendo sugli scaffali in primo piano, fate un pensierino agli smartphone sotto ai 150€, oppure ai prodotti per la smart home che difficilmente sono reperibili in Italia; molti sono di Xiaomi, che ancora non ha osato più di tanto sul nostro mercato su tale settore, come negarlo. Buona l’occasione anche per un notebook cinese economico, anche se Chuwi o di Jumper sono ormai arrivante anche su Amazon Italia regolarmente.

Occhio anche ai droni, perché di DJI se ne trovano davvero in modo stabile e a prezzi neanche tanto cattivi.