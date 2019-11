Black Friday elettronica: i migliori sconti

Black Friday elettronica: tutto quello che c’è da sapere

Date utili

Come ogni anno arriva novembre inoltrato, e con esso il Black Friday. La campagna di offerte più importante dell’anno quest’anno giunge proprio alla fine del mese, ovvero il 29 novembre 2019. Durante questo giorno, saranno numerosi gli store online e fisici che metteranno a disposizione una serie di sconti davvero ghiotti. C’è da dire però che ci sarà anche una vera e propria “preparazione“: circa una settimana sarà prima saranno infatti svariate le offerte che giungeranno già sugli scaffali virtuali. Oltre a ciò, il lunedì successivo al Black Friday (2 dicembre) tocca al Cyber Monday, il “lunedì cibernetico” dove la valanga di sconti sommerge soprattutto gli amanti dell’elettronica.

Se state cercando dispositivi elettronici di tutti i tipi, siano essi elettrodomestici, televisori o prodotti appartenenti ad una categoria simile, allora è l’occasione adatta da non farvi scappare. Nella nostra guida Black Friday elettronica troverete i migliori sconti sul settore, che siano su piccoli dispositivi elettronici da regalare, sia su prodotti di entità più importante come appunto i prodotti per la casa.

Come funzionano le offerte

Ma com’è che funzionano le offerte Black Friday elettronica? Innanzitutto è necessario capire dove seguirle. Lo store di riferimento, come al solito, è innanzitutto Amazon. Questo metterà all’interno della sua sezione offerte Black Friday una sconfinata serie di prodotti per l’acquisto, siano essi disponibile per più giorni, un giorno solo o qualche ora. In generale le offerte sono molto spinte in alcuni casi, dunque c’è il limite dell’esaurimento scorte dietro l’angolo; quando trovate il prodotto che fa per voi, non esitate, perché potrebbe finire prima di concludere il checkout! Se volete approfondire vi rimandiamo alla nostra guida su come funziona il Black Friday Amazon.

Allo stesso modo saranno svariati gli store che aderiranno allo stesso modo, giocando principalmente sull’esaurimento delle scorte. Tra questi citiamo sicuramente eBay, Unieuro, Euronics, ePrice e tanti, tanti altri. Tutte queste offerte, però, convengono davvero? Nella maggior parte dei casi, ve lo diciamo chiaramente, no non sono convenienti come sembrano. Il perché è presto detto. I vari blog e i canali Telegram sensazionalistici non vi comunicano spesso che la percentuale di sconto è sul prezzo di listino, e non quello di mercato. Questo spiega come mai un prodotto, al 50% di sconto, ha comunque un prezzo che non è così basso rispetto al solito. Ed ecco che arriva Ridble, con le sue guide come questa. Al loro interno vi comunicheremo solo le offerte degne di nota su cui vale la pena puntare; nessuno sconto “pacco”, nessuna riduzione di prezzo di pochi euro.

Opportunità da non perdere