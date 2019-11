Black Friday computer portatili: i migliori sconti

Black Friday computer portatili: quello che c’è da sapere

Quando e come

Il Black Friday è una tradizione americana che segue la Festa del Ringraziamento. Si tratta dell’ultimo venerdì di novembre e del più importante giorno di offerte in tutto l’anno, dove i vari negozi svuotano il loro inventario e fanno sconti incredibili. Questo evento segnala l’inizio della stagione di shopping natalizio; per sapere esattamente di cosa si tratta puoi guardare la nostra pagina Che cos’è il Black Friday. Non si tratta però di un solo giorno: questo periodo ricopre l’intera settimana prima di venerdì 29 novembre, l’effettivo Black Friday. Nella nostra guida Black Friday Amazon: come funziona puoi trovare indicazioni precise sulle varie caratteristiche dell’evento.

Le offerte non finiscono però qui. Esiste anche un altro giorno, chiamato Cyber Monday, che come dice il nome è dedicato specificatamente al mondo della tecnologia e dell’elettronica. Quest’anno cade il 2 dicembre, cioè il lunedì successivo al Black Friday.

Questa pagina, Black Friday computer portatili, è dedicata specificatamente ai laptop che saranno scontati in maniera significativa. Hai da sempre voluto un apparecchio per giocare senza problemi? Oppure vorresti avere qualcosa per studiare e prendere appunti comodamente? Questi sconti potrebbero essere l’occasione migliore per l’intero anno, soprattutto considerato che, in questa pagina, selezioniamo solamente gli sconti veri e propri andando a studiare i prezzi del mercato.

Black Friday nei negozi online

Il Black Friday vede sfidarsi diversi tipi di e-store nella gara al ribasso. Amazon è il principale di questi, e offre un sistema che unisce sconti giornalieri e offerte lampo con intervalli di tempo più ristretti. La velocità sarà quindi fondamentale. Discorso diverso per eBay, Euronics e Unieuro che si basano invece sull’esaurimento scorte, offrendo quindi prodotti limitati nel numero più che nel tempo (anche se ovviamente neppure Amazon ha scorte infinite). Infine GearBest ed ePrice fanno storia a sé, con una formula quasi casuale che può essere sfruttata appieno quasi solo da chi passa l’intero evento davanti al computer.

Quanto conviene davvero il Black Friday computer portatili? È innegabile che molti sconti in realtà non siano un vero vantaggio, che sia per la qualità dei prodotti stessi (se uno store se ne vuole liberare ci sarà un motivo) o per uno sconto che in realtà è in linea con il prezzo “normale” a cui è sceso un prodotto. Per questo i nostri esperti qui a Ridble si occupano soprattutto di trovare i veri e propri affari, studiando il mercato, provando i prodotti e verificando il loro prezzo nel corso del tempo. Questo può significare che ci siano molti pochi prodotti di seguito, ma ognuno di essi rappresenta un’offerta unica.

I regali di natale

Il vantaggio principale del Black Friday è che è il momento perfetto per recuperare regali di Natale. Ci sono tre motivi estremamente validi per questa ragione:

Gli sconti enormi permettono di comprare prodotti che valgono molto di più del prezzo pagato , per regali ancora più speciali;

, per regali ancora più speciali; Fornisce una lista di idee in cui cercare per chi ha difficoltà nello scegliere il regalo giusto;

in cui cercare per chi ha difficoltà nello scegliere il regalo giusto; Permette di evitare i ritardi di consegna tipici delle feste, in cui gli acquisti si moltiplicano e che potrebbero rovinare un regalo se si è sfortunati.

A quest’ultimo punto si aggiunge un ulteriore vantaggio: un periodo di prova gratuito di Amazon Prime, il servizio di consegna ultrarapido dell’azienda che garantisce la consegna in tempo e sconti anticipati. Puoi iscriverti a questo indirizzo e avere più informazioni in questa guida, che spiega in dettaglio di cosa si tratta.

Sono presenti inoltre offerte per utenti specifici. Se sei uno studente puoi approfittare di Amazon Prime Student, che permette tutti i vantaggi del precedente – ma con un periodo di prova di 90 giorni e un costo dimezzato alla fine della prova, tramite questo indirizzo. Se invece usi Amazon come azienda, puoi fare un account Amazon Business che offre vantaggi specificatamente pensati per facilitarti la vita lavorativa. Tra questi si segnala assolutamente la fatturazione elettronica, che permette lo scarico fiscale. È disponibile in questa pagina.

Breve menzione anche per Amazon Music Unlimited, che permette anch’esso un periodo di prova per chi volesse cercare un buon servizio di musica in streaming rispetto ai soliti nomi del mercato. Puoi effettuare la prova a questo indirizzo.tezza.