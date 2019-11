Black Friday Amazon Hard Disk: le migliori offerte

Black Friday Amazon Hard Disk: tutto quello che c’è da sapere

Date utili

Ed eccoci di nuovo ad affrontare un’altra, mastodontica, campagna Black Friday. Quest’anno gli sconti pazzi inizieranno ad arrivare circa intorno al 22 novembre 2019, esattamente una settimana prima del giorno effettivo del Black Friday, ovvero il 29 novembre. Durante questo periodo sarà possibile intercettare numerose offerte su tutte le categorie e su una serie davvero notevole di store. Se non sapete di cosa si tratta vi invitiamo a leggere il nostro rapido focus su che cos’è il Black Friday.

Le migliori offerte saranno raccolte all’interno di questa guida dedicata: Black Friday Amazon Hard Disk. Arriverà il lunedì successivo, 2 dicembre, anche il Cyber Monday: durante questo il settore dell’elettronica di consumo avrà un’ultima valanga di sconti, e gli hard disk non saranno da meno. La categoria delle memorie esterne, siano esse dei veri e proprio hard disk meccanici o dei nuovissimi e compatti SSD, è sempre ricca di offerte durante la campagna di novembre. Sarà senza dubbio l’occasione esatta per poter acquistare delle memorie a prezzo stracciato, con un occhio di riguardo proprio sui velocissimi SSD esterni che solitamente hanno un costo notevole, da acciuffare se con una buona percentuale di sconto. Ora o mai più!

Come funzionano le offerte

Come è normale che sia è lecito chiedersi, in primis, come funzionano queste offerte Black Friday Amazon Hard Disk. La cosa cambia da store a store, ma fondamentalmente si tratta di offerte da acciuffare subito perché il limite, in questi casi, è sempre il quantitativo di scorte. Come potrete immaginare, sia Amazon che eBay dispongono di magazzini enormi; quando lo sconto è notevole, le cose vanno a ruba, dunque approfittatene subito!

Amazon è come sempre lo store di riferimento. Questo metterà nella propria sezione dedicata agli sconti Black Friday una serie di offerte diverse. Si parte da quelle che durano più giorni, con scorte abbondanti ma percentuale di sconto media, fino alle offerte lampo o alle nuove “WOW”, che hanno scorte limitate e sono da portare a casa subito. Se volete approfondire come funziona il Black Friday Amazon, date un’occhiata alla nostra guida. Non saranno da meno eBay, Unieuro, Euronics o GameStop, i quali offriranno sconti importanti sempre fino ad esaurimento scorte; spesso queste sono minime, dunque affrettatevi.

Rimane però lecito chiedersi: le offerte Black Friday Amazon Hard Disk convengono davvero? Nella maggior parte dei casi possiamo dire, tranquillamente, di no. Gli sconti reali sono sempre pochissimi, e tutte le cifre esagerate che vedete su blog, canali Telegram e influencer sono sempre drogati dalla considerazione del prezzo di listino, e non di mercato. Uno sconto al 50% di un prodotto può sembrare un’ottima offerta, ad esempio; ma se quel 50% è sul prezzo di listino, e quel prodotto costava già il 45% del suddetto senza alcuna offerta, capite bene che lo sconto quasi non c’è. Per questo vi veniamo incontro noi: realizziamo per voi delle selezioni accurate solo e soltanto di prodotti realmente in sconto notevole, senza trucchetti. Qualora non ci fossero sconti interessanti, le nostre guide saranno infatti vuote.

Opportunità da non perdere

Prima di procedere con le offerte, ci teniamo a farvi notare che il Black Friday è l’occasione ideale per non lasciarvi sfuggire una serie di opportunità interessanti. In primis c’è da dire che non può che essere l’occasione ideale per chi vuole risparmiare un bel gruzzolo sui regali di Natale. A prezzo molto interessante e con largo anticipo, potete portarvi avanti senza incappare nel classico congestionamento da corrieri e magazzini intasati a dicembre.

Inoltre, giusto portare l’attenzione sul fatto che avere Amazon Prime, durante la campagna sconti, ha dei vantaggi notevoli; se non sapete di cosa si tratta, leggete cos’è Amazon Prime qui. Gli utenti Prime hanno infatti accesso anticipato alle offerte, e se non ne avete mai attivato uno vi consigliamo di sottoscrivere l’abbonamento, per i primi 30 giorni del tutto gratuiti e senza impegno. Attenzione: se siete studenti tenete in considerazione che quest’anno potete puntare anche su Amazon Prime Student, il quale offre gli stessi vantaggi del Prime ma alla metà del prezzo. Vi basta usare la vostra mail istituzionale universitaria e recarvi a questa pagina per attivarlo, con ben 90 giorni di periodo di prova gratuito senza impegno.

Infine, se siete un’azienda, tenete in considerazione che quest’anno esiste Amazon Business, la tipologia di account completamente gratuita per poter acquistare prodotti con scarico fiscale. Il tutto è gratuito, e sfrutta la fatturazione elettronica recente. Non dovete fare altro che creare un account Business alla seguente pagina per poter godere di tutte le offerte Black Friday Amazon Hard Disk!

Ci sono inoltre due interessanti offerte sui servizi Amazon, a prescindere dai prodotti, che riteniamo doveroso segnalarvi: