BenQ PC gaming monitor: le migliori soluzioni da acquistare

BenQ PC gaming monitor: quale comprare

La primissima cosa da determinare nel processo di selezione è sicuramente la diagonale del display. Comprare un monitor che non sia né troppo piccolo, né troppo grande, è infatti un fattore critico per compiere un buon acquisto. Se si tratta di prodotti 16:9, riteniamo che le seguenti linee guida siano perfette per aiutarvi a scegliere uno schermo meritevole. Tralasciando i monitor gaming 21:9, che sono ancora di nicchia, le risoluzioni più diffuse sono Full HD (1920 x 1080), 1440p (2560 x 1440, chiamato comunemente anche 2K) e 4K (3840 x 2160).

Risoluzione e taglio

Con l’hardware di oggi possiamo tranquillamente dire che ogni singolo PC è in grado di far videogiocare fluidamente in Full HD. Per compiere il salto al gaming in 1440p senza rendere impossibile un gameplay fluido, invece, bisogna assicurarsi di avere una scheda video dalle prestazioni più considerevoli (almeno una Nvidia GTX 1060/1070). Infine, per il 4K è essenziale avere almeno una Nvidia GTX 1080. Di conseguenza, scegliete con attenzione il vostro BenQ PC gaming monitor in modo che non sia troppo/troppo poco prestante in relazione alla vostra scheda video gaming.

Per tornare però alla domanda originale, quali sono le dimensioni ideali allora? Molto semplicemente, un prodotto 1920 x 1080 a nostro avviso deve stare tra i 24″ ed i 27″ per dare il meglio di sé. Le opzioni 2560 x 1440 possono spingersi anche fino a dimensioni più importanti, come 32″. I modelli 3840 x 2160, infine, per dare il meglio di sé devono necessariamente avere un taglio minimo di 27″/32″, senza limiti massimi. Stando in queste fasce avrete la certezza che il vostro monitor abbia una risoluzione ideale in relazione alle dimensioni, evitando quindi immagini “pixellose” oppure un livello di dettaglio impossibile da manifestare efficacemente.

Tipo di pannello

Adesso che abbiamo stabilito che le dimensioni in relazione alla risoluzione è un fattore molto importante, passiamo all’altro aspetto essenziale da verificare. Nel mondo del PC gaming è possibile trovare tre diverse tipologie di schermi: TN (Twisted Nematic), IPS (In-Plane Switching) e VA (Vertical Alignment). Per quest’ultimo vi basti sapere che in termini di resa siete esattamente a metà fra IPS e TN, non eccellendo in niente ma senza neppur mancare in alcun frangente.

Le opzioni TN sono maggiormente indicate per i giocatori che giocano in ambienti competitivi online e desiderano ridurre al minimo il cosiddetto input lag. Il tempo di risposta dello schermo, infatti, è di appena 1 ms (millisecondo), garantendo una fluidità e reattività dello schermo eccellente. Detto questo, però, è importante evidenziare che sono presenti due grossi “difetti”: angoli di visuale non proprio entusiasmanti e qualità dei colori/profondità dei neri mediocre.

Gli schermi IPS sono diametralmente opposti. La qualità dei colori, dei neri e gli angoli di visuali sono eccellenti, migliori anche delle soluzioni VA, ma il tempo di risposta è di appena 4-5 ms. Il giocatore medio non noterebbe alcuna differenza, quindi per un giocatore che non partecipa a tornei e competizioni online uno schermo VA o IPS è maggiormente consigliabile.

Refresh rate

Chiudiamo, infine, parlando brevemente del refresh rate, ovvero della quantità di frame che è in grado di mostrare il pannello ogni secondo. All’interno dei giochi il refresh rate si traduce in fps massimi, e questo valore chiaramente andrà a caratterizzare in maniera radicale il livello di fluidità dell’immagine. Il valore “standard” degli fps in ambito PC gaming è 60 Hz (a meno che non si tratti di 4K, dato che in quei casi già raggiungere e mantenere 30 fps è un’impresa).

Uno schermo superiore alla media, sia esso un BenQ PC gaming monitor o una soluzione di qualsiasi altra marca, offrirà però un refresh rate superiore ai 60. Quando si tratta di Full HD, ad esempio, il nuovo standard sta pian piano diventando 75 Hz, dato che offre un piccolo ma evidente miglioramento senza impattare troppo sulle performance di gioco. Sempre più frequentemente, però, è possibile trovare soluzioni da 144 Hz, che a patto di avere un PC sufficientemente potente vantano una fluidità sensazionale dell’immagine a schermo.

È importante notare, però, che con l’aumentare della risoluzione diventa proporzionalmente più difficile raggiungere e/o superare questi valori. Di conseguenza, se desiderate a tutti i costi una soluzione ad alto refresh rate cercate di non salire troppo con la risoluzione massima; avreste esperienze di gameplay instabili e poco gradevoli. Esistono tecnologie che aiutano considerevolmente a conservare la stabilità del framerate, come Nvidia G-Sync ed in misura minore anche il FreeSync, ma non sono disponibili se non nelle fasce più alte.