Batteria pad Xbox One: come e quali acquistare

Batteria pad Xbox One: quale comprare

Xbox One di base viene fornita con un pad dotato semplicemente di una cover posteriore in cui inserire due batterie AA, quindi le strade offerte all’utente che desidera migliorare l’autonomia del suo joypad sono tre. La prima è di continuare a cambiare batterie di volta in volta quando si scaricano, che nel caso si decida di impiegare batterie AA ricaricabili è un’opzione assolutamente valida. In alternativa, si può comprare un nuovo controller Xbox One dotato di batteria integrata, bypassando sicuramente il problema ma risultando chiaramente un’opzione economicamente onerosa.

Batterie ricaricabili AA o battery pack?

L’alternativa più sensibile per il vostro portafogli a lungo andare, però, è però quella di acquistare un bundle di due battery pack da usare in alternanza. In questa maniera, infatti, avrete a disposizione una batteria da tenere nel pad, che può essere anche mantenuta carica semplicemente collegando il controller alla console, ed una di scorta per sostituire la prima nel caso giochiate senza fili. Scegliere un battery pack invece che le classiche batterie ricaricabili è semplicemente una questione di preferenza personale, visto che se da un lato queste ultime offrono un rapporto di durata della caria in relazione al costo migliore richiedono anche ben più tempo per ricaricarsi e sono meno convenienti a livello logistico.

Un altro potenziale vantaggio offerto dai battery pack è che spesso e volentieri vendono venduti in concomitanza con una dock station, ovvero una piccola base dove riporre un paio di controller e nel contempo mantenerli carichi/ricaricarli. Questa opzione è sicuramente molto più comoda del normale, non dovendo ogni volta rimuovere le batterie ed attaccarle ad un caricatore a muro, ma il costo è (leggermente) superiore.

L’amperaggio

Le uniche due raccomandazioni che vogliamo darvi riguardano esclusivamente la capacità della batteria. Questo valore – misurato in mAh (milliampere) – indica all’atto pratico quanta energia è immagazzinabile all’interno della batteria in questione, ed il discorso è leggermente diverso se si parla di stilo AA o di battery pack. Le soluzioni AA per risultare raccomandabili conviene che abbiamo una capacità minima di 2.400 mAh, così da migliorare la longevità del prodotto (visto che ogni tipo di batteria si deteriora nel tempo).

Parlando di battery pack, invece, dato che il loro pregio in relazione alle classiche batterie (oltre alla praticità) è la rapidità di ricarica, è giusto che risultino meno “capienti”. Detto questo, però, consigliamo di evitare battery pack inferiori ai 1.000 mAh altrimenti l’effetto di deterioramento si sentirebbe precocemente. In commercio molti prodotti non specificano chiaramente questo valore, quindi state attenti ad informarvi bene su questo frangente; noi consiglieremo solamente opzioni che rispettano questa richiesta.