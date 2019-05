Batteria Nintendo Switch: la nostra guida

Batteria AUKEY da 20000 mAh

Un’altra considerazione utile sono le dimensioni. Questa batteria di Aukey è raccomandabile particolarmente per il suo form factor. Con uno spessore di soli 14 mm, il modello è tascabile e snello, e risulta facilmente trasportabile anche in una custodia Nintendo Switch. Per quanto riguarda il palco uscite, questo power bank offre una porta USB C, una Lightning, una Micro USB e tre USB A, permettendo quindi di ricaricare device multipli nonostante le dimensioni molto ridotte. Piccolo ed elegante, è ottimo per i viaggi quotidiani e per eventuali cellulari o tablet. Il cavo USB C > USB C per la ricarica rapida non è però incluso nella confezione, e lo puoi comprare a questo indirizzo su Amazon. Ottima come batteria Nintendo Switch, ma anche per ricaricare qualunque tipo di device.