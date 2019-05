Batteria esterna Type-C: alla scoperta dei powerbank del futuro

iWalk 3300mAh Type-C

Prodotto abbastanza unico nel suo genere, fatto fondamentalmente per le emergenze e per essere portato in giro praticamente dappertutto con estrema facilità. Parliamo di iWalk 3300mAh, che non è altro che la soluzione più pratica per chi vuole una batteria di emergenza per eseguire operazioni di vitale importanza, oppure avere la garanzia di restare a carica residua alta durante lo svolgimento di operazioni importanti.

iWalk non è altro che un piccolo powerbank da 3300mAh in grado di ricaricare fino ad un massimo di una volta il vostro smartphone – magari fino a metà se avete un dispositivo con una batteria molto ampia vicino ai 4000mAh. Il tutto si semplifica in un prodotto in policarbonato a forma cilindrica, con un connettore Type-C sul centro. Questo, inserito all’interno dello smartphone, avvia la carica non ingombrando con alcun tipo di cavo. Ovviamente è necessario che non abbiate cover particolarmente ingombranti per usarlo. Facilissimo da portare dappertutto, rappresenta sicuramente il compagno d’emergenza ideale per tutti. N.B.: la carica è a 1 Ampere, quindi sarà comunque piuttosto lenta su tutti i dispositivi.