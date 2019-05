Batteria esterna 10000mAh: quale scegliere e come sfruttarla al massimo

Tronsmart Trim PD3.0 10000mAh

Salendo di gradino troviamo probabilmente la batteria esterna 10000mah più bilanciata in assoluto: si parla della Tronsmart Trim PD3.0 10000mAh, giunta sul mercato solo verso la fine del 2018 con la volontà di sfidare in modo deciso sia i brand che puntano tutto sulle dimensioni ridotte, sia quelle che pensano alla dotazione di porte e all’efficienza nell’output. La nostra Trim dispone infatti di un profilo davvero compattissimo, sviluppato principalmente in larghezza e con spessore contenutissimo: è la batteria esterna ideale per stare sul retro di praticamente qualsiasi smartphone, senza che questa mini in modo determinante la sua maneggevolezza. Le dimensioni sono pari a 14,3 x 7 x 1,2 cm, mentre il peso è di soli 195 grammi. Il design si può assolutamente considerare come molto accurato, con bordi arrotondati ed un profilo di colorazione bronzata.

Le porte sono tre, tutte posizionate sul bordo superiore: una USB full size centrale, con connettore interno di colorazione verde, che strizza l’occhio alla tecnologia Quick Charge 3.0 di Qualcomm, pienamente supportata. Di fianco ad essa troviamo invece una micro USB e una USB Type-C: mentre la prima si impiega per la ricarica della batteria esterna, la seconda può essere sfruttata in due versi, sia per la ricarica che per la carica dei dispositivi tramite l’apposito cavo Type-C / Type-C, non incluso però in confezione. Sulla porta Type-C è presente lo standard Power Delivery a 18 Watt, la quale dovrebbe essere anche sufficiente per rifocillare Nintendo Switch e piccoli Ultrabook e tablet ibridi. L’output in Ampere è di 2.4 Ampere per porta, ma cambia chiaramente la potenza, come appena detto.

In confezione troviamo un cavetto micro USB cortissimo, un laccetto da polso e la manualistica. Minimale ed ottimizzata, Tronsmart Trim PD3.0 10000mAh è sicuramente la batteria esterna 10000mah attualmente più consigliabile a chi vuole buona velocità di carica e buona efficienza, ma anche leggerezza massima.