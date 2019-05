ASUS gaming mouse: le migliori soluzioni sul mercato

ASUS gaming mouse: come scegliere

Fortunatamente per determinare se un mouse faccia o meno al caso vostro vi sono giusto un paio di aspetti veramente importanti da valutare. Prima di passare a guardarli nello specifico, però, ci tengo ad evidenziare brevemente un punto che abbiamo già trattato nella nostra guida generale sui mouse gaming. Per essere considerate “da gaming”, queste periferiche devono assolutamente avere almeno due pulsanti laterali.

Non è concepibile definire un mouse come “idoneo per il gaming” se è privo di tasti aggiuntivi. Si potrebbe anche dire che il mouse gaming wireless sia una tipologia di prodotto meno orientata al gaming, ma non si tratta di una limitazione tanto marcata quanto la mancanza dei pulsanti laterali.

Sensore ottico

Uno degli aspetti essenziali da ponderare è chiaramente la validità e sensibilità del sensore ottico. Questo, infatti, sarà responsabile di inviare il segnale ad intervalli regolari (o Polling Rate, solitamente di 1.000 Hz) al nostro PC per tradurre i nostri movimenti della mano in uno spostamento preciso e direttamente proporzionale del cursore. La specifica che più interesserà ai giocatori per valutare la bontà di un sensore è il DPI (Dots Per Inch), o meglio ancora il range del DPI. Questo valore indica all’atto pratico la correlazione tra spostamento del mouse e movimento dell’indicatore a schermo.

Più alto è il DPI, meno si deve muovere la mano per spostare il cursore, che è utile per movimenti rapidi ma non per compiere azioni precise. Solitamente, quindi, i giocatori non favoriscono impostazioni troppo elevate, e salvo casistiche particolari legate a specifiche circostanze in-game gli utenti rimangono comunemente nella fascia 400 – 1.500 DPI. Ciò che diventa importante (e che fortunatamente è presente in ogni ASUS gaming mouse di fascia media ed alta) è poter customizzare a proprio piacimento che valore del DPI inserire. Come linea guida, ricordiamo che normalmente più è costoso un mouse, maggiore è la precisione ed il grado di customizzazione della sensibilità del sensore.

Ergonomia e feature aggiuntive

Un tratto che è davvero essenziale per determinare la validità di un mouse pensato per il gaming è l’ergonomia. Avere una presa salda, ma soprattutto comoda, è a dir poco essenziale per qualsiasi periferica o accessorio inteso per un uso prolungato. Fortunatamente gli ASUS gaming mouse in questo frangente sono molto buoni, proponendo addirittura in alcuni casi scocche variabili/customizzabili per venire incontro ai propri gusti personali.

Altro aspetto parzialmente legato all’ergonomia ma soprattutto alla versatilità del prodotto è la presenza di funzioni extra atte a potenziare l’esperienza videoludica. Oltre ai tasti laterali, che vi ricordiamo dover essere minimo due, possono essere presenti alcune opzioni più “esotiche. Dai grip gommati ai pesetti removibili, dalla presenza di una memoria interna alla illuminazione RGB (nei prodotti ASUS si chiama ROG Aura) le opzioni sono molteplici. Nessuna di queste può essere onestamente considerata come “necessaria”, ma non per questo non risultano utili. A seconda dei vostri gusti, quindi, vi consigliamo di optare per un mouse che vanti quantomeno le feature necessarie per risultare pratico nelle vostre sessioni di gaming quotidiane.