ASUS cuffie gaming: quali modelli acquistare

ASUS cuffie gaming: quale comprare

Per selezionare il migliore modello possibile per la propria casistica è importante capire quali sono le sfaccettature più importanti che caratterizzano un paio di cuffie. A seconda del budget chiaramente cambierà il livello di qualità e le possibilità della periferica, però in ogni fascia di prezzo (a patto di non scendere sotto i 40€) è possibile trovare qualcosa di meritevole.

Esistono soluzioni ASUS per accontentare un po’ tutti, sia chi vuole effettuare un acquisto importante, sia chi è alla ricerca di un paio di cuffie dal prezzo contenuto. Indipendentemente dal costo, però, ogni modello di ASUS cuffie gaming deve risultare meritevole in ciascuno dei tre punti fondamentali che deve vantare ogni headset che si rispetti: buon comfort, un valido microfono e degli speaker competenti. Cominciamo parlando del primo.

Comfort

Essendo gli headset dei dispositivi che spesso e volentieri vengono indossati per ore ed ore in maniera continuata, è essenziale garantire che questo non andrà a stressare il nostro capo. Un paio di cuffie stretto o fastidioso da tenere in testa, infatti, è assolutamente da evitare, indipendentemente dalla marca del prodotto.

I due principali aspetti che determinano la buona fattura ed il livello del comfort di un modello di cuffie sono i padiglioni e l’archetto di sostegno. Un set di padiglioni è facile da valutare, essendo caratterizzato principalmente dalla forma che possiede, dalla qualità dell’imbottitura e dal materiale con cui questa è rivestita. L’archetto, invece, potrà essere singolo o doppio ed a seconda del taglio della propria testa può anche essere gradita l’aggiunta di un sistema di regolazione del taglio dell’headset. Ciò che bisogna tenere bene a mente però è che ciascuno di questi aspetti legati al comfort è a propria discrezione tranne la qualità dell’imbottitura dei padiglioni, che deve essere assolutamente il più buona possibile.

Microfono e speaker

Adesso che è stata stabilita l’imperativa necessità di verificare la validità del comfort, è tempo di parlare degli ultimi due aspetti legati al comparto audio. Gli speaker, o driver, sono molto importanti dato che ci consentono di identificare la direzionalità dei suoni e di ascoltare (con qualità variabile a seconda della fascia di prezzo) tanto l’audio di gioco quanto le voci dei nostri compagni.

Una cosa degna di nota ed importante da segnalare è che in alcune soluzioni ASUS di fascia alta è possibile avere un’esperienza audio di altissima qualità, grazie all’implementazione di sistemi multi-driver all’interno del medesimo padiglione. Di conseguenza, se per voi la qualità dei driver è d’importanza fondamentale e state cercando un prodotto di fascia alta che punta su questo frangente, ASUS è una delle migliori soluzioni da considerare.

Ciò che però è davvero importante per distinguere una soluzione “da gaming” da un comune headset pensato per ascoltare musica o film è il microfono. È solo grazie alla presenza di questo strumento, infatti, che un paio di cuffie diventa atto al gaming, e per questo motivo valutarne la qualità è davvero fondamentale. Anche da questo punto di vista ASUS risulta una garanzia, offrendo mic molto buoni e spesso e volentieri soluzioni con multi-microfono, uno unidirezionale removibile di qualità alta ed uno omnidirezionale integrato nell’unità di controllo sul cavo.