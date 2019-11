Asus Black Friday: tutti gli sconti

Asus Black Friday: quello che c’è da sapere

Informazioni principali

Innanzitutto, di cosa si tratta? Il Black Friday è una tradizione americana che rappresenta il singolo giorno di sconti più importante dell’anno. In questa giornata i negozi svuotano i magazzini e (soprattutto in Italian) rappresenta un’occasione incredibile per comprare dai negozi online. Segnalando la partenza del periodo di shopping di Natale, i negozi ne approfittano per offrire saldi incredibili con modalità particolari. Puoi trovare tutte le informazioni a proposito nella nostra pagina Che cos’è il Black Friday.

Quando avviene? La data è legata a una festività americana, ed è l’ultimo venerdì di questo mese. In sostanza il 29 novembre avvengono gli sconti enormi, ma i negozi hanno trasformato un singolo giorno in una finestra temporale per comodità. Quest’anno quindi l’evento sarà durante la settimana dal 22 al 29 novembre, e per i dettagli puoi consultare la guida Black Friday Amazon: come funziona. A questo si aggiunge il Cyber Monday, un giorno “extra” che vede nuovissimi sconti sui cataloghi di elettronica nel lunedì successivo al Black Friday (il 2 dicembre).

Le offerte di Asus

In questa pagina troverai offerte relative ad Asus Black Friday. Vedremo quindi cosa offra questa azienda. Se intendi comprare un portatile di ottimo livello, non c’è momento migliore; è praticamente impossibile che i prodotti in questa pagina scendano ulteriormente di prezzo in un giorno che non sia il Black Friday. Se preferisci vedere tutti i notebook in generale, ti rimandiamo alla pagina Notebook Black Friday.

Al Black Friday aderiscono moltissimi store, primo fra tutti Amazon che organizza i suoi sconti in sconti del giorno e offerte lampo. Negozi online come eBay , UniEuro ed Euronics usano invece un modello non a tempo, ma basato sull’esaurimento scorte mettendo a disposizione un numero più limitato di prodotti. Invece, GearBest ed ePrice scelgono un particolare sistema quasi a lotteria, interamente basato sul capitare nella pagina giusta al momento giusto. È molto più difficile da seguire, e richiede di dover stare costantemente davanti al PC per poter intercettare lo sconto che si vuole.

Sconti veri e propri

Come sanno tutti quelli che si occupano di saldi, non tutti gli sconti sono veri sconti. Alcuni prodotti non valgono l’acquisto in sconto, vuoi per la qualità del prodotto stesso, vuoi per il fatto che in realtà il prezzo di mercato non è così diverso da un prezzo di lancio scontato. È per questo che a Ridble selezioniamo con molta attenzione gli sconti in offerta, promuovendo solamente quelli che davvero rappresentano dei veri e propri affari.

Perchè approfittare del Black Friday allora, oltre agli sconti? Perchè è il momento di gran lunga migliore per comprare i regali di Natale. Oltre a poter fare regali al di sopra della fascia di prezzo normale, è possibile riceverli a casa in tempo per le feste senza rischiare che l’ingolfamento delle consegne sotto Natale causi rischi improvvisi.

Altre offerte da considerare

Non ci sono solamente i prodotti Asus Black Friday da tenere d’occhio. Amazon offre un catalogo di servizi in abbonamento, e segnaliamo che molti di questi hanno in offerta prove gratuite che permettono di approfittare di questi vantaggi durante lo shopping natalizio. In particolare, Amazon Prime è il servizio principale, che permette consegna ultrarapida e gratuita. Puoi andare a questa pagina per studiare cosa offre il servizio, ma soprattutto puoi effettuare una prova gratuita di 30 giorni andando sulla pagina di Amazon Prime per facilitarti lo shopping stagionale. Se sei uno studente, inoltre, puoi approfittare di Amazon Prime Student per una prova che dura 90 giorni e un successivo abbonamento a metà del prezzo normale.

Se invece fai acquisti per un bar o un’azienda, Amazon Business è qualcosa da considerare. Si tratta di un tipo di account pensato appositamente per le aziende, in grado di offrire meccanismi semplificati per gestire questo tipo di burocrazia e di scaricare il fisco tramite fatturazione elettronica, oltre ad avere offerte speciali riservate alle aziende. Puoi registrarti alla pagina di registrazione di Amazon Business.

Infine, ricordiamo che è sempre presente il mese di prova gratuito di Amazon Music Unlimited, nel caso stessi cercando un servizio di streaming e volessi provare qualcosa di molto fornito.