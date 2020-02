Come assemblare un PC: scelta e montaggio del dissipatore

Miglior dissipatore CPU: quale comprare

Il dissipatore è un componente essenziale ed è spesso incluso con l’acquisto del processore Intel o AMD (detto stock in questo caso). I prodotti di cui parleremo in questo articolo sono invece offerti da aziende di terze parti e portano spesso sostanziosi miglioramenti (detti aftermarket). Il dissipatore stock è una soluzione accettabile per configurazioni economiche, ma se hai investito su una solida CPU tanto vale sostenere le prestazioni e la silenziosità del PC tramite un ottimo dissipatore aftermarket.

Intel e AMD: come valutare a seconda

Prima di tutto occorre valutare le soluzioni predisposte dai due produttori di CPU. Cambia qualcosa fra il dissipatore incluso da Intel e quello AMD? La differenza fra i due è abbastanza evidente, se da una parte il dissipatore incluso Intel si dimostra spesso insufficiente, dall’altra la soluzione di AMD è decisamente più soddisfacente con modelli migliorati anche in base alla fascia di prezzo della CPU. Nonostante entrambi siano inferiori ad un buon dissipatore aftermarket, queste informazioni sono sicuramente da prendere in considerazione prima di procedere all’acquisto di un prodotto sostitutivo.

Ma cerchiamo anche di capire l’impatto effettivo del dissipatore sul processore. Visto il suo ruolo centrale, la CPU è un componente molto resistente – è difficile che abbia malfunzionamenti alle sue impostazione di fabbrica, specie se si tratta delle ultime generazioni. Fra le tantissime funzionalità incluse al suo interno, sono presenti dei sensori termici che permettono al processore di capire quando le temperature si fanno troppo alte. Di conseguenza la CPU andrà in throttle, ovvero abbasserà la frequenza di clock per bilanciarsi con la temperatura eccessiva oppure, se la situazione è critica, il computer si spegnerà improvvisamente per proteggere i componenti interni. Niente paura: proprio grazie a queste tecniche intelligenti di salvaguardia, causare danni accidentalmente è difficile. Monta il dissipatore con cautela, ma non finire nel panico se qualcosa va storto.

Tipi di dissipatore

Vediamo ora la suddivisione di questi prodotti. Il dissipatore CPU (o heatsink) si presenta in vari formati. Il più conosciuto è senza ombra di dubbio il dissipatore ad aria, composto da un corpo di alluminio ed una o più ventole. Questi dissipatori si ramificano susseguentemente in due tipologie: low-profile e tower. La prima tipologia è prevalentemente dedicata a prodotti per configurazioni di piccole dimensioni, mentre i dissipatori tower offrono prestazioni maggiori, l’ideale per tenere a bada una potente CPU.

L’altra macro-categoria sono i dissipatori a liquido. In genere le prestazioni raggiunte sono superiori a quelli ad aria, ma non è sempre detto che sia così. Anche qui si suddividono in due tipi: i modelli custom, un complicato e costoso sistema realizzato ad hoc per una configurazione, ed i modelli AIO, un prodotto All-In-One pronto all’uso che può vantare un’installazione di gran lunga più semplice. In questa guida consiglieremo quest’ultima tipologia, in grado di offrire eccellenti prestazioni senza troppi grattacapo.

Compatibilità

Infine, c’è assolutamente da tenere in considerazione la compatibilità. I prodotti qui sotto sono indicati per gli ultimi socket AMD AM4 ed Intel LGA1151, ma cercheremo di fornire tutti i dettagli necessari provvisti dal produttore. Inoltre c’è da fare attenzione allo spazio dentro il case, anch’esso fondamentale per l’installazione. Nel dubbio, consulta sempre le risorse ufficiali del produttore. La scheda tecnica di un dissipatore può essere talvolta generica e non dirla tutta sulle capacità del prodotto, proprio per questo baseremo la nostra scelta su approfonditi benchmark. Veniamo al dunque con la nostra scelta di miglior dissipatore CPU divisa per fascia di prezzo.