Assemblare PC è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali vogliono assemblare un PC. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo: aiutarti a scegliere tra i migliori componenti sul mercato per assemblare PC, quelli più adatti alle tue specifiche esigenze.

L’universo dell’assemblaggio PC è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che per la prima volta affronta un acquisto del genere. Oggi infatti esistono componenti pensati e realizzati per diverse categorie di utenti con rispettive destinazioni d’utilizzo e quando si parla di PC gaming il discorso si complica ulteriormente. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto, così da aiutarvi nella vostra opera di selezione.

Per mettere a punto queste guide la nostra redazione ha esaminato uno ad uno i componenti dei principali brand, selezionando i migliori ed inserendoli nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-Commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dando modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontare un acquisto. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più spesso e volentieri riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo ma anche con una marcia in più, aumentando notevolmente la godibilità dell’esperienza. Noi in questo senso vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendere l’acquisto più semplice e di godere appieno dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team ed aggiornati mensilmente al fine di offrirti una visione sempre aggiornata dei migliori componenti per assemblare un PC. Nelle nostre guide troverai sempre prodotti validi, spesso di ultima generazione, dotati delle migliori soluzioni disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

Assemblare PC: i fattori da considerare

Sicuramente l’aspetto più preoccupante nella selezione dei componenti è la compatibilità. Viste le numerose tipologie di prodotti e le varie nomenclature presenti, è facile essere pervasi da dubbi e confusione. In ogni guida all’acquisto dedicata troverai una spiegazione esaustiva di come leggere e capire le informazioni di ogni componente, permettendoti di acquistare con più serenità.

Un’altro aspetto fondamentale è il cosiddetto equilibrio della configurazione. Stiamo scegliendo il mix ideale per un computer su questo budget? Stiamo mettendo a freno un componente in particolare? Se è vero che certi componenti influenzano le prestazioni più di altri, è altrettanto vero che l’intero sistema funziona attraverso una sinergia totale. Investendo troppo su un singolo prodotto si rischia di non ottenere i benefici sperati, essendo limitato dalle prestazioni dei restanti componenti (chiamasi bottleneck o collo di bottiglia). Esattamente come mettere della gomme di scarsa qualità su una super car. Anche qui il nostro aiuto è semplice e diretto. Nelle varie guide all’acquisto dedicate vi forniremo suggerimenti su cosa accoppiare al componente selezionato, permettendovi di scegliere la configurazione ottimale per il vostro budget.

Ultimo, ma non meno importante, è lo scopo del computer. È importante identificare l’effettivo utilizzo del PC e delineare le proprie aspettative. Queste informazioni saranno cruciali nella scelta dei componenti, andando ad investire il giusto sui componenti più significativi.

Se invece ti consideri un novizio e senti la necessità di una chiara e completa introduzione all’assemblaggio del PC, qui sotto troverai tutte le informazioni necessarie per iniziare la tua avventura. Speriamo di poter tramandare la nostra stessa passione e di intrattenerti durante questo percorso.

Per iniziare nel mondo dell’assemblaggio PC

Assemblare PC: i migliori componenti

Questa sezione della nostra collana assemblare PC è focalizzata a presentarvi, per ogni singolo componenti, i migliori modelli per fascia di prezzo ed esigenze. Se state cercando un componente specifico o se volete farvi aiutare nella scelta di più pezzi di hardware questa è la sezione che fa per voi. Nel caso in voleste assemblare un PC da zero, allora dovrete necessariamente acquistare un componente per ognuna delle categorie di seguito riportate.

Spazio agli accessori e periferiche esterne

Abbiamo pensato di completare la nostra collana di guide all’acquisto assemblare PC con una serie di guide pensate appositamente agli accessori e periferiche esterne. In questo modo avrete tutto quello che vi serve per utilizzare al meglio il vostro computer assemblato.

