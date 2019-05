Aspirapolvere Vileda: le soluzioni alternative in grado di stupirvi

Aspirapolvere Vileda: quale comprare

Prodotti in Germania nell’ormai lontano 1962, i panni Vileda hanno radici in una conceria di pelle. L’evoluzione delle stoffe e dei materiali plastici ha portato l’azienda a specializzarsi in prodotti sintetici con strutture sempre più efficaci contro lo sporco. La grande esperienza nel mercato della pulizia ha spinto però Vileda ad ideare delle soluzioni di pulizia alternative e che vadano oltre gli strumenti più analogici. Il brand si è così avvicinato alla produzione di apparecchi elettrici che oggi possiamo inserire in quel grande mercato della pulizia chiamato “Aspirapolvere”.

Gli aspirapolvere Vileda sono però strumenti differenti dal resto del mercato e spingono su due grandi qualità che da sempre hanno contraddistinto questo produttore: la semplicità di utilizzo e il costo estremamente economico. Vileda ha confezionato infatti dei prodotti che pur non presentando la potenza ciclonica di Dyson o le tecnologie di navigazione di Roomba, riescono a fornire un servizio completo nella pulizia della casa e spesso risultano più efficaci di aspirapolvere molto costosi. In questa guida all’acquisto abbiamo tenuto conto delle diverse qualità degli aspirapolvere Vileda e di tutti i form factor offerti da questo produttore. Abbiamo quindi diviso la nostra guida per tipologia di utilizzo sperando che possa aiutarvi nella ricerca del prodotto Vileda che fa per voi.