Aspirapolvere senza sacco: ecco le migliori

Aspirapolvere senza sacco: quale comprare

Iniziamo col fare una precisazione necessaria: il termine Aspirapolvere è diventato oggi una vera e propria categoria del genere pulizia. Non indica più un solo prodotto, ma viene usato per tutte quelle macchine in grado di aspirare e portare via la polvere: aspirapolvere a traino, scopa elettrica, robot per la pulizia, aspirabriciole, ecc. È quindi utile inquadrare precisamente il prodotto che andiamo a illustrarvi in questa guida. Per aspirapolvere senza sacco intendiamo un macchinario aspirante con traino e composto poi da tubo e spazzola.

Perchè abbandonare il vecchio e fidato sacchetto raccoglipolvere per uno strumento senza sacco?

Perchè i nuovi sistemi di pulizia con motore ciclonico permettono nuove e più efficienti modalità di aspirazione della polvere.

Dite la verità, quante volte passate l’aspirapolvere e poi siete costretti ad andare a svuotarla sul balcone per non far fuoriuscire di nuovo la polvere? E poi succede sempre le mattine in cui il freddo punge e non vorreste uscire per niente al mondo. Basta prendere freddo, il sacchetto è ormai un sistema obsoleto che lascia passare troppa polvere e soprattutto si riempie in fretta senza riuscire a smaltire i rifiuti più grandi. E poi va cambiato spesso, si sporca, si rovina e richiede una spesa e una manutenzione continua.

L’aspirapolvere senza sacco utilizza invece un serbatoio combinato con la potenza di un motore ciclonico. Questa tipologia di motore è in grado di frullare la polvere raccolta fino a ridurla in particelle talmente piccole che non occupano spazio. Molti aspirapolvere senza sacco, infatti, possono essere svuotate anche solo un paio di volte l’anno. Inoltre il serbatoio trasparente rende immediato capire quando l’aspirapolvere è pieno, cosa che con il sacco risultava molto più complessa.

Prima di procedere a illustrarvi la nostra selezione di prodotti però risulta utile soffermarsi sulle caratteristiche con cui abbiamo operato le nostre scelte. Eccovi quindi una serie di fattori da non trascurare quando si procede all’acquisto di una aspirapolvere senza sacco:

Iniziamo parlando di potenza di aspirazione, una caratteristica imprescindibile per qualsiasi tipologia di aspirapolvere e ancora più importante quando si parla di una macchina senza sacco e con motore ciclonico. Quest’ultimo va valutato con attenzione testandone l’effettiva potenza aspirante in modo di portarvi a casa uno strumento che vi faccia risparmiare anche tempo nelle pulizie aspirando lo sporco in una sola passata.

Naturalmente anche i filtri e il serbatoio sono importanti per un aspirapolvere senza sacco. Se siete allergici alla polvere e non riuscite nemmeno ad avvicinarvi ad una aspirapolvere potete stare tranquilli perché queste macchine senza sacco possiedono una forza aspirante che risucchia tutta la polvere senza soffiarla in giro. Inoltre i filtri Hepa, ad alta efficienza di fluidi, trattengono lo sporco evitando eventuali perdite di sporcizia anche durante lo svuotamento del serbatoio. Quest’ultimo è poi un altro elemento importante, a nessuno va di stare ore a pulire il serbatoio dell’aspirapolvere dopo aver passato le ultime a pulire la casa. Un aspirapolvere senza sacco tritura la polvere e offre un serbatoio talmente capiente che è possibile pulire lo strumento anche poche volte l’anno.

Un aspirapolvere senza sacco infine non è mai davvero completa se non presenta un ottimo set di accessori. Gli aspirapolvere della nostra selezione offrono una vasta gamma di accessori come: spazzole, bocchette, tubi, rulli e tanti altri pezzi utili che ne estendono al massimo le funzioni di pulizia, permettendovi di pulire ogni angolo e superficie della casa.

La nostra selezione di prodotti e divisa per fasce di prezzo in modo da guidarvi subito verso il prodotto offerto al budget che volevate investire: dagli aspirapolvere senza sacco più economici fino agli ultimi ritrovati tecnologici passando per prodotti a cavallo tra economia e potenza.