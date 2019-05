Aspirapolvere senza fili: la selezione dei migliori

Aspirapolvere senza fili: quale comprare

Iniziamo col dire che al giorno d’oggi il temine Aspirapolvere è diventato una vera e propria categoria del genere pulizia. Non indica più un solo prodotto, ma viene usato per tutte quelle macchine in grado di aspirare e portare via la polvere: aspirapolveri a traino, scope elettriche, robot per la pulizia, aspirabriciole, ecc. Risulta però importante operare una distinzione, così da capire bene qual è il tipo di prodotto che andiamo a illustrarvi in questa guida. Per aspirapolvere senza fili intendiamo un macchinario aspirante senza traino e composto principalmente dal bastone con la spazzola. Sono incluse quindi in questa selezione anche alcune scope elettriche che, seppur presentando qualche differenza, vengono ormai utilizzate come sinonimo di aspirapolvere.

Perché è importante scegliere una aspirapolvere senza fili? Per liberarsi definitivamente dai limiti del cavo di alimentazione! Quando si passa l’aspirapolvere classica, infatti, molto spesso ci si ritrova a dover passare da una stanza all’altra cambiando presa e rallentando così il lavoro di pulizia. Quante volte avete avuto il terrore di passare l’aspirapolvere in cucina? Non c’è mai una presa libera e spesso per rimediare uno spazio all’aspirapolvere si finisce per dover staccare gli altri elettrodomestici. Inoltre, specie nelle vecchie abitazioni, le prese non sono così numerose ed eccoci quindi intenti a costruire piccole centrali elettriche con l’ausilio di prolunghe, cavi e connettori per poter arrivare a pulire fino all’ultima stanza. È davvero arrivato il momento di dire basta a tutte queste perdite di tempo inutili e di dotarsi di una aspirapolvere senza fili così da poter avere la massima libertà anche nell’angolo più lontano dalla presa.

Prima di procedere a illustrarvi la nostra selezione di prodotti però volevamo spendere due parole sui fattori utilizzati per la scelta perché acquistare un aspirapolvere all’apparenza può sembrare semplice, ma poi magari si finisce per ritrovarsi con un prodotto che non corrisponde alle aspettative. Quindi eccovi le caratteristiche per la scelta di un aspirapolvere senza fili che ci hanno aiutato a comporre la nostra selezione:

Iniziamo parlando di forza aspirante, una misura delle prestazioni dell’aspirapolvere che a differenza di altri elettrodomestici non si calcola in watt ma in air watt (AW). Per misurare questa forza esiste anche una votazione, simile a quelle delle etichette energetiche dei consumi, che stabilisce il livello di aspirazione raggiunto su determinate superfici e con specifiche tipologie di sporco, dalla polvere classica ai residui più voluminosi come grumi e briciole varie.

Altra caratteristica fondamentale per la scelta è il comparto accessori. Quante volte avete dovuto spegnere il vostro aspirapolvere e spostare uno ad uno i preziosi cimeli di famiglia per spolverare liberamente scaffali e librerie? È proprio per questo che nella scelta di un aspirapolvere senza fili vanno considerati anche gli accessori: spazzole, bocchette, tubi telescopici, rulli e tutti quei pezzi utili che vorremo fossero sempre inclusi nel prezzo d’acquisto.

La nostra selezione tiene inoltre conto anche di filtri e serbatoio. Siete allergici alla polvere? Dopo aver passato la vostra aspirapolvere passate ore a starnutire? Probabilmente il vostro strumento non presenta filtri appositi antiallergici e invece di aspirare per bene la polvere la soffia via. Nella nostra selezione abbiamo vagliato prodotti con filtri Hepa, ad alta efficienza di fluidi, capaci di trattenere la polvere e di non farla fuoriuscire nemmeno durante lo svuotamento del serbatoio. Quest’ultimo è poi un altro elemento importante di scelta. A nessuno piace passare ore a pulire il serbatoio dell’aspirapolvere dopo aver passato le ultime a pulire la casa. Ecco perché abbiamo tenuto conto non solo dei serbatoi ma anche dei sistemi di pulizia per svuotarli.

Anche l’autonomia è un parametro molto importante. Questi aspirapolvere infatti funzionano completamente scollegate dalla corrente, quindi devono avere una batteria in grado di garantire una buona durata, anche ai livelli di aspirazione più elevati, e una buona velocità di ricarica. Per questo vi consigliamo solo aspirapolvere con almeno 30 minuti di durata capaci di mantenere l’autonomia anche spingendole a maggiore potenza.

Addentriamoci all’interno degli aspirapolvere senza fili scoprendo tre fasce di prezzo: dagli aspirapolvere senza filo più economiche fino agli ultimi ritrovati tecnologici passando per prodotti a cavallo tra economia e potenza.