Aspirapolvere Samsung: i migliori per qualità e prezzo

Samsung VS60K6030KB Powerstick VS6000

L’aspirapolvere Samsung VS60K6030KB Powerstick VS6000 è studiata per raccogliere al meglio lo sporco, ma soprattutto residui come peli e capelli. La sua spazzola EZ-Clean promette prestazioni incredibili nell’aspirazione di matasse di capelli, che possono poi essere facilmente rimosse facendo scorrere via la spazzola da un lato del tamburo. Il collo della spazzola permette poi una rotazione fino a 180 gradi, per avere il massimo della mobilità con il minimo sforzo.

Come tutte le scope elettriche, uno dei grandi vantaggi è quello di poter passare da scopa ad aspirabriciole. Samsung VS60K6030KB Powerstick VS6000 facilita la trasformazione in aspirapolvere portatile, sganciando il motore in solo pratico passaggio dall’alcova presente sul dorso della macchina. La batteria al litio Li-ion garantisce invece una autonomia di 30 minuti ricaricabile in sole 3 ore, tempistiche eccellenti rispetto ad altri brand.

Grazie alla funzione autoportante questo aspirapolvere Samsung può essere lasciato in posizione orizzontale. Inoltre comprende diversi accessori che ne ampliano le funzioni di pulizia come: spazzola per spolvero, la lancia per le fessure e il tubo telescopico per arrivare nei punti più alti.

Con un pratico serbatoio da 0, 25 litri e un consumo di 170 watt, questa scopa elettrica di Samsung è perfetta se cercate un prodotto in grado di liberarvi definitivamente da peli e agglomerati di capelli. Inoltre la qualità offerta ad un prezzo contenuto la rende una delle migliori macchine per la pulizia casalinga in commercio.