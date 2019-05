Aspirapolvere Roomba: i migliori di ogni serie

Aspirapolvere Roomba: quale comprare?

iRobot è il primo produttore specializzato in robot per la pulizia sin dal 1990, anno della sua fondazione. Gli aspirapolvere Roomba sono stati il primo grande successo dell’azienda che ha venduto più di un milione di esemplari nel solo anno di lancio (2002). Negli ultimi 15 anni iRobot ha continuato a lavorare migliorando le sue tecnologie e innovando non solo il settore dei robot casalinghi ma anche quello della robotica generale. L’azienda è infatti responsabile anche della serie di Robot militari PackBot. Questi sono stati impiegati come supporto di ricerca l’11 settembre 2001, tra i detriti delle Torri Gemelle e vengono tuttora utilizzati dall’esercito americano per varie applicazioni. Da questo potete capire quanto iRobot sia attento nella progettazione delle sue tecnologie offrendo tecnologie d’avanguardia utilizzate anche in ambito casalingo.

Gli aspirapolvere Roomba, di cui vi parliamo in questo articolo, sono tra i robot domestici più venduti nel mercato della pulizia. Il successo di questi robot è tale che l’azienda produttrice ne ha realizzato ben 6 serie differenti per funzioni, potenza e, naturalmente, prezzo.

Le serie 400 e 500, sono state le prime e sono ormai obsolete e non più realizzate da iRobot. Roomba serie 600 rappresenta la fascia economica dell’azienda, proponendo robot avanzati ma con meno funzioni e potenza dei successivi. Con Roomba Serie 800 si arriva già nella fascia di prezzo alta ma si ha in cambio una potenza superiore e il sistema di aspirazione Aeroforce. Infine, l’ultima e più recente serie 900, propone il meglio della tecnologia disponibile al momento su un robot di pulizia casalinga. E la serie 700? La serie 700 è la serie sfortunata di Roomba, quella che ha ottenuto meno successo ma non per questo meno interessante delle altre. È infatti stata la prima serie a montare il sensore Dirt Direct per rilevare lo sporco, poi passato anche alle altre serie. I robot di questa serie sono stati una specie di “prototipo” per le serie successive e, nonostante siano ancora in commercio, non ci sentiamo di consigliarli in quanto più vecchi, meno aggiornati e più costosi rispetto a tutti gli altri.

Con lo sviluppo tecnologico, alcune funzioni delle serie più alte sono passate a quelle inferiori (ad esempio il controllo tramite App), mischiandosi ad altre funzionalità o depotenziandosi a seconda del prezzo. Scegliere il robot aspirapolvere Roomba migliore non è facile anche perché tra una serie è l’altra esistono almeno 3 o 4 robot diversi. In questa guida abbiamo scelto il miglior aspirapolvere Roomba di ogni serie, tenendo conto di caratteristiche come: i sensori, da quello anti-caduta a quello per rilevare la polvere spesso fanno la differenza tra un buon robot e uno che si perde nella massa. La forza di aspirazione e l’ampiezza del serbatoio, due caratteristiche essenziali non solo per gli aspirapolvere Roomba ma per tutti i tipi di aspirapolvere. Il controllo, che affidato all’app e agli assistenti vocali è una caratteristica che non può essere trascurata in un aspirapolvere automatico. E la facilità di utilizzo che avvicina o allontana il prodotto da un particolare target di utenti. Tutto questo senza trascurare l’autonomia che in un aspirapolvere robot è un altro fattore essenziale.