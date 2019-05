Aspirapolvere Robot: i migliori modelli

Aspirapolvere robot: quali fattori considerare nella scelta

Se la sera vi trovate spesso in compagnia di batuffoli di polvere che fate fatica a distinguere dal gatto è probabilmente colpa del fatto che non avete mai tempo per passare l’aspirapolvere. Le scuse si accumulano, la casa è grande e intanto il tempo passa senza che siate riusciti a pulire la casa come merita. Fortunatamente l’industria della pulizia casalinga ci viene incontro con strumenti all’avanguardia nelle faccende domestiche come l’aspirapolvere robot, un apparecchio pratico ed efficace con cui restituire il pulito ai vostri pavimenti e tappeti.

Alcuni anni fa fa l’acquisto di un aspirapolvere robot poteva risultare rischioso. Bastava infatti il bordo di un tappetto per mandare in confusioni i piccoli aspirapolvere automatici che spesso finivano in pezzi in fondo alle scale. Oggi gli aspirapolvere robot non hanno più questi problemi, anzi riescono a mappare tutta la casa in automatico, evitare gli ostacoli e pulire anche gli angoli più stretti.

Prima di mostrarvi la nostra selezione di prodotti vogliamo spendere due parole sui fattori che ci hanno portati a sceglierli da non trascurare nell’acquisto di qualsiasi aspirapolvere robot:

Iniziamo con una caratteristica fondamentale per ogni buon aspirapolvere robotizzato ovvero l’autonomia. Questo valore deve infatti superare sempre i 60 minuti e poi il macchinario deve essere in grado di gestire tutte le funzioni di pulizia, di mappatura dell’ambiente e della sensoristica senza un grosso impatto sulla batteria. Parlando di sensori infatti, gli aspirapolvere robot ne sono ricchi e vanno dai più semplici per rilevare dislivelli e oggetti, ai più complessi che li portano a rilevare lo sporco tramite sensori acustici oppure rilevare il movimento degli animali. Il serbatoio e la sua manutenzione è un altro fattore che non va trascurato comune un po’ a tutti gli aspirapolvere. Il robot pulisce la casa ma ogni tanto avrà bisogno del vostro supporto per svuotare il raccogli-sporco interno o per pulire le spazzole. È bene quindi tenerlo in considerazione e scegliere un aspirapolvere robot che vi richieda il minimo dello sforzo. Un’altra importante caratteristica riguarda, banalmente, la forza di aspirazione, anche questa caratteristica comune a tutte le tipologie di aspirapolvere e che non va sottovalutata per non ritrovarvi con un robot che richiede anche 10 passate per pulire qualche briciola. Il sistema di controllo va poi tenuto in considerazione a seconda di che tipo di robot volete e di quale facilità di utilizzo ricercate. Per un robot semplice adatto ad ogni componente della vostra famiglia (compresa la nonna), meglio optare per un sistema a telecomando classico. Mentre per un aspirapolvere robot più smart è bene preferire il controllo tramite app o assistenti vocali.

Infine c’è un ultimo parametro da considerare che forse canalizzerà la vostra scelta molto più degli altri e con cui abbiamo suddiviso la nostra selezione, ovvero il prezzo. La selezione di fascia alta offre dei piccoli aspirapolvere robot che sfiorano la fantascienza, quella media un connubio tra funzioni e prezzo mentre quella economica dei prodotti basi che sapranno però togliervi diverse soddisfazioni.