Aspirapolvere ricaricabile: grande potenza lontano dal filo

Severin HV 7158

Una sfida ai top di gamma, è così che si presenta questo aspirapolvere ricaricabile HV 7158 di Severin. Circa 30 minuti di autonomia, un serbatoio da 0,65 litri e un filtro apposito per chi soffre di allergia, per non parlare poi della vasta gamma di accessori offerti tra cui la spazzola motorizzata con mini-rullo. Severin offre un aspirapolvere ricaricabile davvero compatta anche una volta trasformata in aspirabriciole, con degli utili led per illuminare il pavimento e non lasciare alcuno scampo allo sporco.

Vi consigliamo l’acquisto di questo modello HV 7158 se volete un aspirapolvere versatile e davvero veloce, non solo in ambito di pulizia ma anche in quello della ricarica. Questo prodotto Severin ripristina la sua batteria in sole tre ore, una delle tempistiche migliori nel panorama dell’aspirapolvere ricaricabile.