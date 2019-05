Aspirapolvere portatile: i migliori strumenti di pulizia in formato ridotto

Aspirapolvere portatile: quale comprare

Ci sono superfici su cui l’aspirapolvere classica non può arrivare. Scaffali pieni di soprammobili, cruscotto dell’automobile ma anche solo semplicemente la tavola che ogni giorno usate per i vostri pasti. Difficilmente riuscirete a passare l’aspirapolvere su queste superfici eppure certe volte avreste proprio bisogno di un prodotto in grado di rimuovere quelle fastidiose briciole che si nascondono nelle giunture dei sedili. L’aspirapolvere portatile o aspirabriciole è uno strumento che nasce proprio per rispondere a queste esigenze e garantire una pulizia profonda anche negli spazi più stretti.

Prima di procedere con la selezione dei migliori aspirapolvere portatili eccovi i consigli da seguire nell’acquisto e che abbiamo utilizzato per creare questo articolo:

Un primo requisito essenziale nell’acquisto di uno strumento di pulizia portatile è il peso. Tendiamo spesso a non fare caso al peso degli oggetti che utilizziamo tutti i giorni ma avere oggetti come fon, rasoi elettrici e, nel nostro caso, aspirapolvere portatili pesanti, porta ad un calo delle prestazioni senza nemmeno accorgercene. Quante volte lasciamo gli ultimi capelli bagnati o non tagliamo gli ultimi peli di barba perché ci fa male il polso e siamo stanchi? Lo stesso vale per l’aspirapolvere portatile, se troppo pesante le ultime cose che puliremo risentiranno della nostra stanchezza e verranno pulite come capita. Nella nostra selezione abbiamo valutato bene questa caratteristica e vi consigliamo di puntare a prodotti che non superano i 2 kg, meglio sempre aggirarsi attorno a 1,6-7 kg.

Un’altra caratteristica fondamentale è data dall’autonomia. Si potrebbe pensare che prima venga la forza di aspirazione ma in realtà questa caratteristica non è così utile seppur collegata all’autonomia. L’aspirapolvere portatile, infatti, aspira superfici ridotte e di solito deve far i conti con le briciole della colazione e non con mucchi e mucchi di polvere nascosti sotto il divano. Proprio per questo non è necessaria la potenza aspirante di un vortice anche perché questa incide molto sulla durata della batteria. Essendo principalmente prodotti senza filo, si scaricano molto velocemente e richiedono anche diverse ore per essere ricaricati. Una buona autonomia per un aspirapolvere portatile è di circa 20 minuti con una ricarica che si attesta sulle 3 ore. Naturalmente questo non vuol dire che bisogna rinunciare alla potenza per paura di rimanere sempre a secco con la batteria ma bisogna scegliere con saggezza un prodotto che equilibri questi due fattori.

A dirla tutta esistono anche degli aspirapolvere portatili con filo che rendono infinita l’autonomia dell’apparecchio, solo che abbiamo preferito non inserirli perché tradiscono proprio il concetto base dell’essere portatile. A fine guida abbiamo però inserito una alternativa ibrida da non sottovalutare.

Anche il sistema di filtraggio è una caratteristica da tenere in considerazione per un aspirapolvere portatile. Se siete allergici alla polvere avete bisogno di uno strumento con filtri Hepa, ad alta efficienza di fluidi, che trattengono lo sporco evitando eventuali perdite di polvere anche durante lo svuotamento del serbatoio. Anche il serbatoio è importante, naturalmente sarà difficile avere un serbatoio molto capiente su questi strumenti portatili, ma abbiamo selezionati prodotti che grazie al motore ciclonico sono in grado di sminuzzare la polvere in modo che non occupi troppo spazio. Inoltre gli aspirapolvere portatili da noi scelti si svuotano facilmente senza che rimangano residui di sporco all’interno. Se volete poi che la vostra macchina pulisca perfettamente ogni piccola superficie vanno valutati anche gli accessori, come bocchette, canule e beccucci extra che a volte fanno la differenza tra un buon prodotto e uno mediocre.

Le macchine scelte sono divise per fasce di prezzo. Noterete, inoltre, che la nostra selezione parte direttamente dai 50 euro, questo perché non ha senso dotarsi di un prodotto troppo economico che poi non riesce a rispondere ne a requisiti di potenza ne a quelli di autonomia. Meglio spendere un po’ di più e garantirsi un prodotto affidabile e che duri nel tempo.