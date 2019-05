Aspirapolvere piccolo: il formato mini della pulizia

Aspirapolvere piccolo: quale comprare

Perché proprio un aspirapolvere piccolo? Una dimensione strana da legare ad uno strumento del genere, ma se siete arrivati qui sicuramente vi siete posti la domanda in apertura. L’aspirapolvere piccolo o portatile non è infatti solo un prodotto di diverse dimensioni, ma è il compagno perfetto di quello che potremo definire come aspirapolvere classico. Arrivare a pulire ovunque con la normale scopa elettrica o con la spazzola e il bidone aspiratutto, risulta parecchio complesso. Per le pulizie veloci quindi e per sistemare velocemente tutte quelle piccole superfici (come tavolo o divano) dove le spazzole classiche non arrivano c’è bisogno di uno strumento di pulizia piccolo e leggero, che si sposti senza fatica e che si riponga con facilità.

Esistono tantissimi strumenti di pulizia in miniatura, alcuni anche a forma di animali per la pulizia dei tavoli o delle fessure tra i bottoni della tastiera. Questi mini aspirapolvere però fanno fatica a rappresentare un vero strumento di pulizia e hanno una forza aspirante molto simile a quella di un giocattolo. Se vi serve quindi un aspirapolvere piccolo è bene puntare sugli aspirapolvere portatili che grazie ad appositi accessori inclusi risultano utili anche per pulire spazi ancora più piccoli. Nella selezione seguente abbiamo valutato tutti gli strumenti che possono essere definiti “aspirapolvere piccoli” seguendo determinate caratteristiche di scelta:

Innanzitutto è bene partire dal peso. È bene quindi preferire prodotti non troppo pesanti e che possono essere trasporarti con facilità. Spesso infatti non si fa caso al peso di un oggetto che trasportiamo quasi quotidianamente ma poi con l’utilizzo prolungato ci troviamo con il braccio dolorante e con il doppio della fatica sulle spalle. Pensate ad un aspirapolvere piccole e portatile che va spesso sollevato per aspirare tra i ripiani della libreria. Quindi è bene valutare prodotti che non superano i 2 kg, anzi meglio aggirarsi attorno a 1,6-7 kg.

Un’altra caratteristica da valutare è l’autonomia. Aspirando su superfici ridotte queste macchine devono vedersela spesso con le briciole dei pasti. Proprio per questo motivo non è necessario che abbiano una potenza assurda perchè prosciugherebbe in pochissimo tempo la già esigua batteria di questa categoria di prodotti. L’autonomia consigliata per un aspirapolvere piccolo è di circa 20 minuti, con una ricarica che non deve però superare le 3 ore. Questo però non vuol dire che bisogna rinunciare completamente a un buon livello di forza aspirante, ma solo che bisogna scegliere macchine con un buon equilibrio tra autonomia e potenza.

Anche il filtro è una caratteristica importante. Visto che sono prodotti che andranno principalmente ad aspirare residui molto voluminosi come cereali e briciole, è bene che il filtro interno svolga un lavoro certosino nel separare l’aria dallo sporco in modo da non ritrovarsi tutto lo sporco in giro una volta finito di aspirare. Con il filtro fa coppia il serbatoio che deve necessariamente essere semplice da rimuovere, svuotare, lavare e rimettere a posto in modo da abbattere quanto più possibile i tempi di manutenzione.

Se infine volete che il vostro aspirapolvere piccolo si adatti ad ogni superfici e tipologia di sporco è bene valutare anche il set di accessori incluso, così da non dover comprare a parte spazzole, canule e beccucci extra.

Seguendo tutti questi fattori abbiamo scelto dei prodotti divisi per prezzo crescente: