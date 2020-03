Aspirapolvere per parquet: lucidare e pulire in una sola passata

Aspirapolvere per parquet: quale comprare?

Avete installato da poco una pavimentazione in legno oppure siete veterani del parquet ma quando lo pulite avete sempre paura di graffiarlo o rovinarlo? Le vostre preoccupazioni sono più che giustificate perché il parquet è una delle superfici più delicate di una abitazione. Le superfici in legno vanno infatti pulite poco e con il minimo apporto d’acqua, preferendo spesso panni elettrostatitici o scope con le frange.

Inoltre, sia che si tratti di un parquet con finitura ad olio, a cera o a vernice, la maggior parte dei detergenti per la pulizia risultano troppo aggressivi. È quindi sempre consigliato lucidare il parquet con aspirapolvere appositi e che sanno trattare questo tipo di pavimentazione, lasciando il lavaggio a detergenti specifici. Quali sono però i migliori aspirapolvere per parquet che non rovinano la superficie del legno e che ne facilitano la pulizia?

Nella nostra selezione abbiano tenuto conto di macchine specifiche per questo tipo di pavimentazione valutando sia modelli classici con traino che macchine senza filo. Dopo un’attenta analisi abbiamo stilato una lista di caratteristiche fondamentali che abbiamo usato per costruire la nostra selezione di prodotti.

Forza di aspirazione

Innanzitutto abbiamo valutato la forza di aspirazione scegliendo solo macchine che aspirano davvero e che non si fermano nemmeno di fronte alle briciole più grandi. In questo caso però è bene preferire anche macchine con una forza di aspirazione non troppo aggressiva per la superficie e con un motore in grado di trattare pavimentazioni delicate come il parquet.

Accessori

Per mantenere intatto il parquet però è bene fare affidamento anche su spazzole e accessori appositi per aspirarlo. Ecco perchè abbiamo preso in considerazione solo aspirapolvere con spazzole dalle setole delicate, teste extra per lucidare le superfici in legno e rulli morbidi in grado di raccogliere lo sporco mantenendo intatta la lucentezza del pavimento.

Serbatoio

Anche il serbatoio va valutato per non ritrovarsi con un aspirapolvere dall’aspirazione perfetta, multiaccessoriata ma che poi richiede ore per essere svuotata. Su questo fronte abbiamo scelto tutti prodotti senza sacchetto e che grazie all’aspirazione ciclonica filtrano e triturano lo sporco in un serbatoio di plastica che si stacca e viene svuotato in poche mosse tornando istantaneamente pronto all’uso.

Autonomia

Infine, se preferite un prodotto senza filo, abbiamo tenuto conto anche dell’autonomia che per un buon aspirapolvere deve essere di circa 30 minuti.

Vediamo la nostra selezione di aspirapolvere per parquet costruita tramite i criteri selettivi appena citati.