Aspirapolvere Makita: i migliori aspirapolvere dal mondo del fai da te

Aspirapolvere Makita: quale comprare

Fondata nel lontano 1915 in Giappone, Makita è una società di utensili professionali che offre un vasto panorama di strumenti per tutto quello che riguarda il fai da te. Come Black & Decker però, anche Makita è partita da trapani e smerigliatrici elettriche per estendersi poi agli altri campi della vita quotidiana. Se frequentate le catene di bricolage come Bricoman e Leroy Merlin, probabilmente avete già visto questo brand; difficilmente però avrete sentito parlare degli aspirapolvere Makita. Questi prodotti non sono il focus principale dell’azienda eppure risultano essere delle ottime macchine non adatte solo alla pulizia giornaliera, ma anche perfetti aiutanti nella pulizia dello sporco generato dai lavori di casa.

Prima di procedere con la nostra selezione c’è da fare un’ulteriore considerazione: Makita produce utensili per l’hobbystica e difficilmente tutti i suoi aspirapolvere rincorrono le logiche di mercato degli aspirapolvere casalinghi classici come ad esempio quelli Dyson, Rowenta, Ariete, ecc. La nostra selezione prende quindi in considerazione solo gli aspirapolvere Makita adatti al doppio utilizzo casa bricolage e lascia da parte strumenti molto più professionali.

Per costruire la selezione dei migliori aspirapolvere Makita ci siamo soffermati ad analizzare diversi criteri.

Forza Aspirante

In questo caso abbiamo preferito solo macchine con un motore potente e in grado di aspirare lo sporco più ostinato. Gli aspirapolvere Makita nascono come prodotti per il bricolage quindi sono tra i migliori del mercato in grado di risucchiare anche sporco di grandi dimensioni come pezzi di muro o sassi.

L’aspirapolvere Makita a traino inoltre, potrebbe aiutarvi anche con l’aspirazione dei liquidi.

Accessori

Gli aspirapolvere Makita offrono una grandissima varietà di spazzole per varie superfici, scomparti extra, bocchette, tubi e tutto il necessario per la pulizia perfetta di ogni antro. Abbiamo messo da parte i prodotti che non dispongono di un comparto completo.

Serbatoio

Il serbatoio. Resistente, facile da svuotare e pronto per ritornare all’uso in pochi minuti. Gli aspirapolvere Makita scelti presentano dei contenitori per lo sporco perfettamente filtrati e in grado di resistere anche ai liquidi, dei veri combattenti che porteranno il vostro hobby del “fai da te” a un nuovo livello.

Autonomia

Infine abbiamo tenuto conto anche dell’autonomia, nel caso dei prodotti senza filo, scegliendo solo aspirapolvere Makita con una durata in linea con la media di mercato di 30 minuti.

Vediamo ora la nostra selezione di aspirapolvere Makita realizzata seguendo queste caratteristiche.