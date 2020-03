Aspirapolvere lavapavimenti: i prodotti migliori che aspirano e lavano in una sola passata

Karcher FC 5

Iniziamo la nostra selezione di aspirapolvere lavapavimenti ad acqua con un prodotto davvero particolare. Questo sfrutta la potenza di due rulli in microfibra per aspirare lo sporco e lavare il pavimento. Karcher FC 5 è un aspirapolvere unico nel suo genere con i rulli sostituibili in grado di autopulirsi durante l’uso o nella stazione igienizzante oppure lavabili in lavatrice fino a 60 gradi.

Con essa potrete lavare il pavimento senza prima aver bisogno di aspirarlo. Lo sporco verrà infatti risucchiato e accompagnato dai due rulli nel serbatoio dell’acqua sporca che funziona anche da filtro ad acqua per il ricircolo dell’aria. FC 5 possiede due serbatoi: uno per l’acqua sporca da 200 e una per l’acqua pulita e detergente da 400 ml che è possibile riempire facilmente dal rubinetto.

Karcher propone un prodotto molto diverso dalla concorrenza che non risalta solo per il colore giallo, un vero marchio di fabbrica dell’azienda, ma anche per funzioni e versatilità. Con questa aspirapolvere lavapavimenti è possibile trattare anche superfici particolari come il grès porcellanato senza lasciare aloni, oppure caricarla solo con poca acqua e un po’ di detergente apposito per lucidare pienamente il parquet. Se volete una soluzione abbastanza economica per aspirare, lavare e lucidare il vostro pavimento questo prodotto Karcher potrebbe essere quello che fa per voi.