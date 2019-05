Aspirapolvere Karcher: i migliori aspirapolvere professionali

Karcher VC 5

Dopo l’avvento di Dyson, gli aspirapolvere si sono praticamente trasformati da dispositivi ingombranti ad aste sempre più sottili con motori che possono essere smontati e innestati su più accessori trasformandosi così in aspirapolvere portatili. Tutti i principali produttori del settore della pulizia si sono allineati a questa caratteristica diventata ormai uno standard per un aspirapolvere senza filo. L’aspirapolvere Karcher VC5 offre però una sua particolare visione di questo concetto con una macchina che invece di essere smontata può ridurre l’asta di cui è composta fino a diventare un aspirapolvere portatile.

Il risultato di questa idea è un prodotto compatto ed estremamente maneggevole vincitore tra l’altro anche del Premio per l’Innovazione Tedesco del 2018. Grazie alla pratica riduzione del tubo pulire la casa con l’aspirapolvere Karcher VC5 risulta davvero comodo. Inoltre il giunto flessibile, che collega il tubo alla spazzola, fa in modo che l’aspirapolvere non si impunti mai e neanche con una piena torsione del collo della spazzola in modo da pulire efficacemente anche sotto i mobili. Una riduzione di dimensione non significa anche una riduzione di potenza, il VC5 ha infatti la stessa potenza di un aspirapolvere con il traino e mantiene delle prestazioni perfette sia sui pavimenti duri che sui tappeti. Tutto questo mantenendo sempre un buon rapporto con i consumi che posiziona quest’aspirapolvere Karcher nella classe di risparmio energetico A+.

Il prodotto Karcher è una piccola rivoluzione nel settore della pulizia casalinga, grazie ad un’usabilità che la rende perfetta per tutte le tipologie di utenza, adattandosi persino all’altezza di ogni persona. Se state cercando un prodotto leggero che vi accompagni nelle piccole e grandi pulizie di ogni giorno questa aspirapolvere Karcher è quello che fa per voi. E se non avete dove riporre l’aspirapolvere, questo prodotto vi viene incontro anche in questo senso occupando il minor spazio possibile.

Disponibile sia in versione con filo da 7,5 metri sia in versione senza filo con una durata che arriva a 40 minuti.