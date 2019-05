Aspirapolvere Hoover senza sacco: i migliori prodotti con serbatoio

Hoover FD22G

Con una batteria a litio e una potenza di 22 volt, questa aspirapolvere Hoover senza sacco garantisce una autonomia di circa 30 minuti. La ricarica, un po’ lunga rispetto ad altri concorrenti, richiede circa 5-6 ore totali, ma le prestazioni si vedono su ogni tipologia di pavimentazione. La sua estrema versatilità è dovuta infatti alla spazzola motorizzata inclusa, dispositivo che di solito si trova solo in aspirapolvere molto più costose. Oltre ad altri accessori classici come il tubo telescopico, la spazzola per imbottiti e la testa 2 in 1 con un pennello delicato, questa macchina si trasforma in un comodo e leggero aspirabriciole che vi tornerà molto utile per accompagnare le pulizie quotidiane e per arrivare su tutte quelle superfici che l’aspirapolvere normale non raggiunge.

FD22G è un aspirapolvere Hoover senza sacco attento anche alla qualità dell’aria con un filtro in tessuto che trattiene la polvere tre volte meglio di un filtro classico ed evita fastidiose irritazioni nasali anche ai più allergici. Vi consigliamo l’acquisto di questo prodotto se volete una macchina da prestazioni avanzate senza però dover spendere una fortuna. La ricarica di diverse ore potrebbe spaventare ma con una sola carica Hoover promette di pulire anche case di 90 metri quadri. Se però avete abitazioni molto più grandi, provate a dare un’occhiata alla prossima tipologia di aspirapolvere.

Questa aspirapolvere è disponibile anche nella variante FD22RP che si differenzia per l’utilizzo di un filtro ancora migliore Allergy Care Plus, per un serbatoio super resistente trattato con Silver Ion e la mini turbo spazzola inclusa, per portare l’aspirazione motorizzata anche sul divano.