Aspirapolvere economico: grande qualità a prezzo contenuto

Imetec Eco Extreme Pro C2-100

Il primo aspirapolvere economico scelto è un prodotto con modalità e funzioni studiate per risparmiare energia. Eco Extreme Pro C2-100 è un modello di aspirapolvere prodotto da Imetec, azienda con una grande esperienza nel settore dell’elettrodomestico. Con un consumo di soli 400 watt questo strumento fonde economia e potenza per offrire un prodotto di pulizia compatto e funzionale. Gli accessori in dotazione comprendono un tubo telescopico in metallo e una turbospazzola ideale per i peli degli animali. Inoltre è inclusa anche una spazzola per il parquet.

Pur essendo un aspirapolvere economico questo strumento presenta una forte potenza aspirante grazie soprattutto alle ottime prestazioni del motore ciclonico. Il traino, con un ampio serbatoio da 2 litri, si avvale di ruote gommate che aiutano il trasporto e proteggono il pavimento. Inoltre è possibile parcheggiare l’aspirapolvere sia in orizzontale che in verticale in modo da salvaguardare lo spazio e avere più mobilità. Il cavo di alimentazione è un po’ più corto (solo 5 metri) rispetto agli altri modelli selezionati, ma l’avvolgicavo automatico rende piacevole rimetterlo apposto.

Vi consigliamo l’acquisto di questo Eco Extreme Pro C2-100 se volete un aspirapolvere base, ottima contro i peli di animali e capace di sostituire il vostro vecchio bidone aspiratutto. Se però cerate qualcosa di più performante, specie per aspirare i tappeti, siamo sicuri che la prossima scelta saprà come soddisfarvi.