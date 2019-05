Aspirapolvere Dyson: i migliori modelli

Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2

Con una potenza aspirante senza pari, questo aspirapolvere Dyson è un vero ritrovato di tecnologia capace di farvi risparmiare tempo sia nella pulizia casalinga che nella manutenzione dell’aspirapolvere. Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 è dotata di ben 36 microspazzole oscillanti interne che servono a sminuzzare anche la polvere più piccola. Questo sistema sostituisce i classici filtri per l’aspirazione che dovevano essere sostituiti o lavati periodicamente per mantenere alte le prestazioni.

L’addio al filtro classico non è però l’unica rivoluzione di Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2, la “grande palla” menzionata nel nome si riferisce alla forma del traino, quasi totalmente sferico e capace di rimettersi in piedi in caso di ribaltamento. In questo modo Dyson ha eliminato tutti i problemi dati dal trascinarsi dietro il bidone dell’aspirapolvere classica, trasformandolo in una palla leggera e comoda da trasportare.

La spazzola pneumatica è infine l’ultimo componente di un corredo di potenzialità davvero rivoluzionarie. La tecnologia Dyson permette alla spazzola di riconoscere automaticamente le superfici e cambiare di conseguenza la potenza di aspirazione. Funzionalità che rende il massimo combinata con il manico snodabile a 360 gradi che permette alla spazzola di raggiungere ogni angolo.

Sono solo 700 i watt che servono per far funzionare il motore di questa bellezza che ha una potenza ciclonica capace di rendere invisibili anche gli agglomerati di polvere più ostinati. Il serbatoio da 0.8 litri non è tra i più capienti nella gamma Dyson ma farete comunque molta fatica a riempirlo e vi servirà sempre un solo secondo per svuotarlo. Infine tra gli accessori in dotazione troviamo il beccuccio piatto, per divani o materassi, e quello lungo per il battiscopa e spazi ristretti.

Un aspirapolvere pazzesco questo Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 in grado di unire innovazione e funzionalità classiche mantenendo un alto livello di potenza. Se il vostro vecchio aspirapolvere vi ha abbandonato o non volete star sempre a caricare un prodotto senza filo, questa è la migliore soluzione per la vostra casa. Come per ogni prodotto Dyson però, il problema più grande è il prezzo.