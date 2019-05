Aspirapolvere Dyson senza filo: le macchine che hanno cambiato l'aspirazione casalinga

Aspirapolvere Dyson senza filo: cosa li rende unici?

L’ innovazione è la caratteristica essenziale degli aspirapolvere Dyson, un innovazione cominciata negli anni 80 quando James Dyson era solo un cliente insoddisfatto. Deluso dall’acquisto del suo ultimo aspirapolvere comincio a pensare come poteva innovare e potenziare il mercato della pulizia. Gli venne l’idea di sfruttare il funzionamento della forza ciclonica creando non solo un motore digitale in grado di produrla ma anche un nuovo sistema di contenimento dello sporco, il serbatoio. Unite insieme queste due caratteristiche sono state la fortuna di Dyson che impose un nuovo standard nel mercato della pulizia e a cui gli altri produttori non poterono fare a meno di adeguarsi.

L’aspirazione offerta da Dyson è unica, presentando un controllo dell’aria pazzesco, delle prestazioni ineguagliabili e un’efficienza che fa impallidire qualsiasi altro aspirapolvere. Soprattutto quando parliamo di aspirapolvere Dyson senza filo, macchine super leggere e veloci, capaci di una autonomia che sfiora i 60 minuti e con la stessa potenza di un aspirapolvere con il filo. Sono prodotti eccezionali che non sono solo facili da maneggiare e da pulire, grazie al serbatoio che si svuota in una mossa e può essere subito riutilizzato, ma possono essere smontati e trasformati in aspirabriciole.

Un altro fattore che rende uniche queste macchine è la tecnologia Dyson talmente sviluppata che è riuscita a inserire un motore digitale con la potenza di 15 cicloni e tutto nella stessa aspirapolvere. Gli aspirapolvere Dyson senza filo risucchiano in una sola passata anche lo sporco più voluminoso dando il meglio su ogni tipologia di pavimentazione.

Tra i vari modelli prodotti dall’azienda, abbiamo selezionato i due migliori dopo aver analizzato vari caratteristiche come l’efficienza, l’autonomia, la semplicità di utilizzo e il peso. Infine abbiamo scelto l’aspirapolvere Dyson senza filo V8 e la sua evoluzione V10. Il modello evoluto offre, come mostrato nell’immagine, un passaggio dell’aria più diretto senza più l’angolo di 90 gradi del V8 che diminuiva il flusso d’aria.

Prima di passare alla nostra selezione risulta utile soffermarci un attimo sulle numerose versioni degli aspirapolvere Dyson senza filo commercializzate dall’azienda. Questi aspirapolvere hanno un nome differente che accompagna quello del modello e che cambia a seconda delle dotazioni incluse. L’aspirapolvere però rimane sempre la stessa e il prezzo differente è dovuto solo agli accessori inclusi.

Iniziamo con la versione Absolute, la più costosa ma comprensiva della massima dotazione possibile con: spazzola a rullo morbido, per superfici delicate; spazzola a propulsione diretta, per una aspirazione maggiore; mini turbo spazzola, indicata per divani e sedili e mini spazzola delicata, adatta alle superfici in pelle.

Le altre versioni corrispondono invece a riduzioni della dotazione Absolute: nella Animal c’è tutto quello che abbiamo appena elencato tranne la spazzola a rullo morbido. Nella Fluffy c’è sempre tutto tranne la spazzola a propulsione diretta. Infine nella versione Motorhead, è presente solo la spazzola a propulsione diretta.

Dyson ha pensato di realizzare tutti questi diversi pacchetti in modo da soddisfare ogni tipo d’utenza: se avete bisogno di una spazzola che si prenda cura e non danneggi le superfici delicate meglio puntare alla Fluffy, se avete molti animali in casa la Animal è quella che fa per voi e se volete un aspirapolvere Dyson ma non volete spendere troppo allora la Motorhead è a vostra disposizione, cosi come c’è la Absolute per chi vuole il massimo.

Come anticipato, in questa selezione abbiamo preso in considerazione gli aspirapolvere Dyson senza filo V8 e V10 analizzando la versione Absolute. A meno che non abbiate esigenze specifiche, infatti, è sempre meglio tentare di portarsi a casa la versione con la dotazione più completa perchè l’efficienza delle spazzole Dyson è davvero uno dei valori aggiunti di queste macchine. Vediamo ora nel dettaglio gli aspirapolvere Dyson senza filo V8 e V10.