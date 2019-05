Aspirapolvere De Longhi: i migliori per una casa più pulita

Aspirapolvere De Longhi: Quale comprare

Storico brand nato nel 1902 a Treviso e famoso per la sua lunga esperienza con le soluzioni di climatizzazione, De Longhi è oggi una azienda riconosciuta in tutto il mondo proprietaria di tanti marchi che possiamo rintracciare un po’ in tutte le nostre case: Braun, Ariete, Kenwood Limited, con alcune attività anche per conto di Nestlé con le macchine per il caffè Nespresso o le Nescafé Dolce Gusto. De Longhi è un produttore internazionale, che ha messo da parte tanta esperienza e conosce bene le migliori soluzioni in ambito di elettrodomestici per la vita quotidiana. A differenza di altri produttori concorrenti però l’azienda trevisana ha scelto di presenziare nel settore della pulizia casalinga con una sola linea di prodotti chiamata Colombina.

Per quanto possa sembrare una scelta strana, in un mercato dove ogni produttore ha nella sua scuderia aspirapolvere di ogni forma e dimensione dal robot all’aspirabriciole, De Longhi ha deciso di puntare su una sola tipologia di aspirapolvere, la scopa elettrica. I prodotti della linea Colombina sono infatti tutte scope elettriche o aspirapolvere senza fili, che presentano però diverse caratteristiche e funzioni per adattarsi a tutti i tipi di appartamento, di esigenze e di tasche. Siamo sicuri che se Orso Grigio, l’indiano della pubblicità del Pinguino De Longhi, avesse potuto provare gli aspirapolvere della linea Colombina, a quest’ora avrebbe dotato tutta la sua tribù di un aspirapolvere De Longhi.

Per comporre la nostra guida abbiamo analizzato tutta l’offerta di aspirapolvere De Longhi e abbiamo selezionato i tre migliori esponenti del brand per funzioni, caratteristiche, potenza e prezzo. Di seguito, trovate i prodotti della nostra selezione che vanno da un modello di scopa elettrica più classico e con il filo ad uno più moderno con il design in stile Dyson.