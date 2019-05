Aspirapolvere centralizzato: i migliori sistemi di aspirazione

Aspirapolvere centralizzato: quale comprare?

Il campo della pulizia casalinga è un settore che è cresciuto a dismisura, specie negli ultimi anni. Insieme ai classici aspirapolvere, alle scope elettriche o ai robot automatici, infatti, esiste anche la possibilità di trasformare la propria casa in un sistema di aspirazione sempre pronto all’uso. L’aspirapolvere centralizzato serve proprio a questo: si tratta di un dispositivo che viene solitamente installato al di fuori degli spazi abitativi, in garage o scantinati, e che, attraverso un sistema di tubature che sbucano in ogni stanza, trasforma la casa in un aspirapolvere gigante con bocchette sempre pronte all’uso e in cui basta solo attaccare il tubo con la spazzola per iniziare a pulire.

Come potrete ben capire da queste prime righe non è un sistema di pulizia consigliato a tutti. In primo luogo richiede molto lavoro per essere installato quindi, a meno che non siate amanti del “fai da te”, avrete un bel po’ da fare per far passare i tubi in tutti i muri della vostra casa. Inoltre, anche facendolo installare a qualcuno, considerate che i costi lieviteranno parecchio dal prezzo del singolo dispositivo. In secondo luogo poi, l’aspirapolvere centralizzato è consigliato solo a chi ha grandi spazi da pulire, di almeno 200 metri quadrati, altrimenti meglio optare per i classici sistemi di aspirazione. Il sistema di aspirazione centrale è ottimo ad esempio da inserire all’interno di palazzi, interi complessi condominiali, uffici o tipologie di edifici simili. Oltretutto meglio inserire il sistema durante la costruzione, vagliando bene tutte le possibilità e gli spazi invece di installare tutto in un secondo momento e bucare nuovamente la struttura.

Descritto così sembra quasi impossibile che qualcuno scelga di dotarsi di un sistema di aspirazione centralizzato eppure ci sono diversi vantaggi che un aspirapolvere normale non può fornire. Immaginate di trovarvi in un albergo con con molti piani o in un palazzo pieno di uffici, per pulire questi spazi dovete trasportare un aspirapolvere di piano in piano, trovare la presa di corrente, che è sempre in posti diversi e iniziare a pulire per ore con il ronzio dell’aspiratore in testa. Con l’aspirapolvere centralizzato vi basterà portare con voi solo il tubo con la spazzola e attaccarlo nelle apposite bocchette disponibili in ogni stanza. L’aspirapolvere rileverà automaticamente l’attacco di un tubo e inizierà l’aspirazione, oltretutto senza alcun rumore perché il motore principale si trova nello scantinato della struttura. Inoltre, questo sistema offre grandi vantaggi anche in termini di igiene e allergie, garantendo il massimo della pulizia in ogni stanza. A differenza degli aspirapolvere classici, infatti, non reimmette l’aria nell’ambiente, ma se ne libera rilasciandola all’esterno. Lo sporco trasportato fino al motore verrà invece filtrato e raccolto in appositi sacchi o nei più recenti serbatoi. Ci sono poi dei vantaggi anche a livello di filtri. Questi non hanno bisogno di manutenzioni mensili, come negli aspirapolvere normali, ma richiedono minime operazione annuali grazie a speciali tecnologie di filtraggio che vedremo in seguito. Infine ci sono vantaggi anche sul fronte della garanzia che arriva quasi sempre fino ai 5 anni per l’installazione di un nuovo impianto.

Se volete dotarvi di un sistema di aspirazione centralizzato ci sono però anche diverse caratteristiche da tenere in considerazione, specie se la struttura in cui volete installarlo è già stata costruita. Innanzitutto dovete scegliere gli spazi: sia che si tratti di una singola abitazione che di un edificio con più piani, il motore del sistema andrà posizionato lontano dalle zone “primariamente abitabili” altrimenti si annulleranno alcuni dei vantaggi dell’aspirazione centralizzata. Poi dovete pensare a come e dove far passare i tubi perché, ad esempio, le curve a gomito di 90 gradi sono sconsigliate per evitare la perdita di potenza sull’aspirazione. Su questo fronte vi consigliamo inoltre dispositivi che si aggirano sui 1500-2000 watt di potenza. In questo modo avrete sia un dispositivo performante, sia in grado di mantenere i consumi ad una soglia sostenibile. Ricordate sempre che l’aspirapolvere centralizzato non è qualcosa di cui potete disfarvi facilmente se non va, è un investimento che va ponderato bene cercando di installare un dispositivo capace di durare nel tempo.