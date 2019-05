Aspirapolvere Bosch: ecco i migliori

Bosch BBH2P214L

Praticità è il secondo nome di questa aspirapolvere Bosch che mette potenza e semplicità in una scocca rossa fiammante. La scopa elettrica Bosch BBH2P14L nasce come dispositivo 2 in 1 e offrire così una pulizia a 360 gradi della casa. Oltre ad avere la potenza di una scopa e la flessibilità di un aspirabriciole, questo dispositivo offre anche un comodo sistema di pulizia della spazzola che permette di sfilare il rullo lateralmente per rimuovere in poco tempo sporco e ostruzioni.

La spazzola motorizzata PowerBrush di Bosch promette risultati eccellenti su ogni tipo di pavimento oltre che la possibilità di stare in piedi da sola grazie alla funzione autoportante. La batteria con tecnologia Lithium-Ion promette una durata di 40 minuti, che può essere ripristinata in circa 4-5 ore di ricarica.

Questa aspirapolvere Bosch pulisce egregiamente case non troppo grandi ma se la cava bene anche nelle pulizie veloci di abitazioni sopra i 90 metri quadri. Certo, magari nelle case più grandi richiede di interrompere la pulizia per essere ricaricata ma è un “difetto” che si paga tranquillamente in cambio di potenza, qualità e prezzo contenuto.