Aspirapolvere Black & Decker: i migliori strumenti di pulizia casalinga

Black & Decker Multipower CUA525BH

Chiude la nostra selezione questo aspirapolvere Black & Decker senza filo 2 in 1 e con un design a cilindro verticale. Questo è il vero punto di forza di questo prodotto ciclonico, un cilindro che permette di contenere fino a 3 litri di sporco (grazie ad una speciale tecnologia compattante) e che può essere rimosso trasformando il prodotto in un aspirapolvere portatile. La versione ridotta di questo Black & Decker è dotata di tubo e molto maneggevole e si trasporta come una valigetta da una superficie all’altra.

Nella sua forma completa invece, l’aspirapolvere Black & Decker Multipower punta tutto sulla sua tecnologia Smart Tech, ovvero un insieme di sensori intelligenti che permettono di ottimizzare le prestazioni per pulizie più profonde ma anche più veloci. Proprio come i più costosi Dyson, infatti, la spazzola motorizzata di questo Black & Decker riesce a riconoscere la superficie su cui si trova regolando di conseguenza l’aspirazione ed agendo al meglio anche su superfici complesse come i tappeti.

La batteria a litio, che permette una autonomia fino a 60 minuti, è la ciliegina sulla torta di un prodotto davvero versatile in cui non mancano nemmeno le luci a led, per illuminare al meglio la pavimentazione e un pannello touch screen per regolare la potenza d’aspirazione. Per i più esigenti è inoltre disponibile la versione Pet, dedicata a chi ha animali in casa e che differisce per la spazzola con raccogli pelo e sistema di profumazione, e la versione Allergy con un doppio sistema di filtrazione dello sporco per garantire una protezione totale contro le allergie.