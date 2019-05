Aspirapolvere automatico: i robot migliori

Aspirapolvere automatico: quali fattori valutare prima dell’acquisto

Qualche anno fa era difficile pensare che un aspirapolvere robot potesse pulire la casa con qualche tap sul cellulare. I robot per la pulizia erano, infatti, simpatici gingilli che servivano più che altro a spaventare il gatto e farci passare qualche ora di svago durante la serata. L’evoluzione tecnologica ha però reso questi piccoli pulitori dei veri e propri compagni di lavoro di cui è impossibile fare a meno, soprattutto se volete risparmiare tempo.

Gli aspirapolvere automatici sono prodotti dotati di molteplici funzioni e di grande efficienza. Nella nostra selezione abbiamo vagliato diverse caratteristiche che inquadrano nel mercato i migliori robot da pulizia disponibili:

Gli aspirapolvere automatici sono apparecchi ricchi di sensori che ampliano la pulizia e tutte le comodità legate ad essa. È molto importante valutare attentamente la sensoristica di un aspirapolvere automatico così da trovarsi con un dispositivo in grado non solo di rilevare lo sporco, ma anche di “vedere” gli ostacoli sul proprio cammino, intuire quando si è in presenza di dislivelli e di evitare oggetti mobili.

Altra importante caratteristica è data dal serbatoio e dalla sua manutenzione. Nessuno vuole tornare a casa e trovare un robot intasato con le pulizie lasciate a metà. È quindi utili orientarsi verso dispositivi pratici da pulire o autopulenti, magari con sistemi Easy Clean che permettono di svuotare il serbatoio in poche mosse.

Anche la forza di aspirazione è un parametro fondamentale da valutare, non solo per questa tipologia di aspirapolvere ma per tutte le macchine del mercato della pulizia. Vanno quindi preferiti robot abbastanza performanti e in grado di pulire una zona sporca in pochissime passate. Su questo fronte va inoltre tenuto conto del fatto che gli aspirapolvere misurano la loro potenza in air watt, potenza aspirante, e non in watt come un classico elettrodomestico. Quindi osservate sempre macchine in cui la forza aspirante è espressa in ari watt.

Nel selezionare un nuovo aspirapolvere automatico, si deve tener conto poi di due parametri che vanno a braccetto ovvero: il sistema di controllo e la facilità di utilizzo. Assistenti vocali e app, se state cercando un dispositivo smart dovrete orientarvi verso questo tipo di controllo mentre, se volete qualcosa più basilare ma fruibile a tutti meglio optare su macchine con il telecomando.

Se cercate un aspirapolvere automatico capace di delimitare alcune zone della casa e necessario che teniate d’occhio la possibilità di utilizzare dei virtual wall. Questi muri virtuali permettono di delimitare alcune zone della casa o della stanza in modo che il robot non vada a sbatterci. Se avete animali, ad esempio, potete utilizzarli per proteggere la zona delle ciotole. Esistono due tipi di virtual wall, uno l’evoluzione dell’altro. Il primo tipo è fisico e va posizionato in giro per casa sotto forma di strisce magnetiche o torrette laser per delimitare un area. Il secondo invece è digitale e può essere utilizzato direttamente dall’app.

Infine va valutato un altro fattore che risulta fondamentale in tutti i tipi di aspirapolvere ma che nei robot è ancora più fondamentale, ovvero l’autonomia. Un buon robot deve avere infatti una durata della carica di almeno 60 minuti con una batteria in grado di gestire tutte le funzioni e le varie potenze di aspirazione senza soffrire di cali di prestazione.

Di seguito trovate la nostra selezione di aspirapolvere automatici che abbiamo diviso per fasce di prezzo in modo che possiate trovare subito quello più adatto per il vostro budget: