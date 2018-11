Ariete 00P273900AR0 Red Force

Minimo consumo e massime prestazioni. Sono queste le parole d’ordine di questo Ariete 00P273900AR0 Red Force che con i suoi 700 watt di potenza si posiziona nella classe energetica A. Dotato di un ampio serbatoio da 2,5 litri raccoglie la polvere grazie ad un’aspirazione ciclonica di alto livello filtrandola con filtri HEPA, ad alta resistenza contro lo sporco. Lo svuotamento del contenitore avviene grazie alla modalità Easy Clean che permette di liberarsi dello sporco in poche semplici mosse.

Sul fronte della mobilità abbiamo fino a 8 metri di cavo che può essere riavvolto automaticamente grazie all’apposito dispositivo integrato. Gli accessori inclusi invece ampliano il livello di aspirazione offerto con: spazzola per i tessuti, spazzola per parquet e spazzolina integrata per gli spazi più complessi, come le fessure del termosifone. La spazzola di base invece, indicata soprattutto per i tappetti è combinata con un tubo telescopico in alluminio ma è presente anche un tubo flessibile per una maggiore maeggevolezza.

Ariete propone un’aspirapolvere di nuova generazione in cui purtroppo non si può regolare il livello di aspirazione. Se però non avete troppe pretese e cercate un prodotto per sostituire il vostro vecchio bidone aspiratutto, questa aspirapolvere Ariete potrebbe fare al caso vostro.