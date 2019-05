Aspirapolvere ad acqua: perfetti per pulire e igienizzare

BLACK+DECKER FSMH1321JMD-QS

BLACK+DECKER mette la sua esperienza in un aspirapolvere ad acqua studiato per pulire ogni superficie, anche quelle che risultano più irregolari. La testa classica per il pavimento è infatti accompagnata da diverse testine, specifiche per sanitari o piano cottura. BLACK+DECKER FSMH1321JMD-QS dispone poi di ben 17 programmi per scegliere il procedimento migliore per pulire la vostra casa. Con un semplice gesto del piede si attiva invece un getto extra di vapore per rimuovere le incrostazioni più resistenti.

I panni intercambiabili e lavabili comodamente in lavatrice, sono un po’ il cuore di questo prodotto: BLACK+DECKER ha infatti studiato diverse tipologie di panni in microfibra per dare il meglio su ogni superficie. Sul fronte della preparazione, troviamo un attesa di soli 15 secondi per erogare vapore a una potenza di 1300 Watt. Il serbatoio invece contiene fino a 500 ml d’acqua. La vera potenzialità di questo prodotto è però il guanto SteaMitt, un guanto rivestito da un panno e che emette vapore con cui è possibile lavorare meglio ogni superficie per igienizzandola a fondo. Infine, la comoda maniglia permette di trasportare facilmente l’aspirapolvere ad acqua in modo che il guanto possa arrivare dappertutto e senza sforzo.

Se volete pulire e sterilizzare ogni superficie della casa, non troverete un prodotto migliore di questo, con un guanto capace di adattarsi praticamente a tutto. Se però cercate una macchina che sia in grado di svolgere anche la funzione di aspirapolvere, il prossimo prodotto potrebbe fare al caso vostro.