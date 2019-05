Aspirapolvere a vapore: i migliori per pulire e igienizzare

Aspirapolvere a vapore: quale comprare?

Aspiriamo molto spesso la casa dallo sporco ma alla fine è davvero tutto pulito? L’aspirapolvere tradizionale non riesce a garantire un alto livello di igiene, eliminando purtroppo solo i residui visibili come briciole e polvere. La maggior parte delle volte infatti dopo l’aspirazione, ci troviamo costretti a lavare per terra per eliminare i batteri e dare lucentezza al pavimento. Capita però che le pulizie della casa ci portino via molto tempo della giornata. Sarebbe ottimo quini avere in casa un apparecchio in grado di ridurre i tempi di pulizia e mantenere tutto estremamente igienizzato. L’aspirapolvere a vapore nasce proprio per rispondere a queste esigenze, inoltre i recenti modelli ibridi lo rendono uno strumento di pulizia davvero efficiente.

Quando parliamo di aspirapolvere a vapore intendiamo tutte quelle macchine con una resistenza elettrica che riscaldandosi porta ad ebollizione l’acqua e genera il vapore per la pulizia. Il lavaggio a vapore del pavimento però richiede molte più attenzioni della semplice aspirazione. Eccovi quindi dei semplici consigli che speriamo vi aiutino ad orientarvi prima dell’acquisto:

Primo elemento fondamentale da tenere in considerazione nel valutare una aspirapolvere a vapore è la forza con cui viene esercitata la pressione del vapore. Diciamo che una buona aspirapolvere a vapore deve avere almeno 3 bar di pressione, prodotti da macchine che vanno da 1000 watt in su. Poi va valutato il tempo di riscaldamento dell’acqua, che deve essere sempre di pochi minuti. A volte un serbatoio intero non basta per pulire tutte le stanze, specie se avete una casa grande, dovrete per forza riempirlo di nuovo e attendere il riscaldamento prima di tornare a pulire. È quindi inutile avere lo strumento più potente del mondo se poi si riscalda in un’ora. Naturalmente anche il già citato serbatoio più è grande e più vapore garantisce, ma l’aspirapolvere dovrà usare più energia e richiederà più tempo per riscaldarsi.

Tutti questi accorgimenti vanno poi di pari passo con un altro fatto: a cosa vi serve l’aspirapolvere a vapore? Cercate un macchina adatta solo per i pavimenti oppure volete anche uno strumento in grado di pulire vetri e altre superfici? Dovete sapere infatti che gli aspirapolvere a vapore possono pulire anche tappeti, altri elettrodomestici incrostati, divani, letti e moltissime altre superfici. Grazie all’elevata temperatura, un aspirapolvere a vapore riesce a sciogliere lo sporco senza usare detergenti e ad uccidere la maggior parte dei batteri che si trovano praticamente ovunque. Inoltre la pulizia a vapore è un ottimo metodo per eliminare anche gli acari che spesso infestano il materasso.

Se volete una pulizia davvero profonda poi, è bene tenere conto anche di prodotti dotati di accessori in grado di pulire perfettamente tra le fughe delle mattonelle.

Nel costruire la nostra selezione di prodotti, abbiamo tenuto conto di tutte queste caratteristiche ordinando gli aspirapolvere a vapore proposti per fascia di prezzo.