Apple Watch Black Friday: le migliore offerte

Apple Watch Series 4 40mm

Certo, non sarà l’ultimo modello giunto sul mercato, eppure l’Apple Watch Serie 4 in versione da 40mm rappresenta una buona offerta nella nostra guida Apple Watch Black Friday. L’orologio di casa Apple ha un anno in più sulle spalle rispetto all’ultimo modello rilasciato, ma ha tutte le carte in tavola per essere un buon acquisto per tutti i fan di casa Apple; ad un prezzo ridotto dai soliti 400€ circa, questo è infatti acquistabile fino al 29 o fino ad esaurimento scorte ad un prezzo di 339€.