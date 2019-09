Apple notebook: guida alla scelta del MacBook ideale

Apple notebook: quale comprare

Sono moltissimi gli utenti che, nonostante i prezzi elevati, scelgono un Apple notebook per il lavoro o lo svago. Come mai? L’immagine dei Mac che si è consolidata nel corso degli anni è quella di macchine funzionali, sicure e belle da vedere: dei veri e propri status symbol. Certo, c’è chi potrebbe obiettare che, allo stesso prezzo di un MacBook si può portare a casa un PC Windows equipaggiato con un hardware di livello superiore. Ma a contare non è -solo- quello che c’è sotto la scocca: al di là dell’eterna disputa tra utenti Mac e PC, ecco quali sono i principali punti di forza degli Apple notebook.

Sistema operativo: macOS

Innanzitutto, parliamo del sistema operativo. Come vedremo a breve, l’azienda di Cupertino produce un limitato numero di portatili. Questo fa sì che ogni Apple notebook disponga di un sistema operativo perfettamente ottimizzato per l’hardware in uso. È proprio questa la ragione per cui, anche se in media non sono dotati di schede tecniche eccezionali, i MacBook risultano comunque molto veloci e reattivi. E lo stesso vale per la batteria: i consumi vengono sapientemente gestiti per garantire il massimo livello di autonomia raggiungibile. Ma macOS non è solo in grado di tirare fuori il meglio dall’hardware di un Apple notebook: il sistema operativo è anche molto stabile e sicuro.

MacBook: Sicurezza avanzata

Quasi immune dai virus mainstream (i software presenti sul Mac App Store subiscono dei severi controlli), difficilmente un MacBook richiederà l’installazione di un antivirus di terze parti. E se, almeno una volta nella vita, un utente Windows si è dovuto confrontare con una formattazione del sistema, raramente capita che chi usa un prodotto Apple dovrà occuparsi di questa noiosa procedura. Infine, un ulteriore vantaggio riguarda gli upgrade di macOS: la politica dell’azienda prevede che non siano solo gli Apple notebook più recenti a ricevere gli ultimi aggiornamenti del sistema operativo, ma anche quelli con qualche anno sulle spalle. Questo fa sì che in generale un MacBook continui a rimanere efficiente nel corso degli anni, senza perdere l’accesso a tutte le nuove funzionalità rilasciate da Apple.

Ottimizzazione hardware-software

Tra i punti di forza degli Apple notebook non possiamo certo trascurare l’ottima qualità di materiali e periferiche. Iniziamo dai display: ormai la quasi totalità dei device monta pannelli Retina. Alta densità di pixel ed elevate risoluzioni, immagini definite e dai colori realistici, ottimo livello di luminosità e ampi angoli di visione: se i Mac sono tra i dispositivi preferiti da chi lavora con le immagini un motivo ci sarà, no? Meritano una menzione anche le tastiere e i trackpad. Al di là di qualche scivolone (vedi la prima generazione di keyboard a farfalla), si tratta di periferiche di alto livello, dal funzionamento ineccepibile, precise e comode da usare. Chi ha utilizzato almeno una volta un Apple notebook o un Magic Mouse avrà già avuto modo di apprezzare le numerose gesture disponibili.

Abbiamo visto rapidamente cosa è che rende unici gli Apple notebook e gli ultimi dubbi dovrebbero essere stati fugati. Tranne uno: quale modello scegliere? Nelle prossime righe prenderemo in esame tutti i MacBook, parlando delle loro caratteristiche e dei punti di forza. Pronti a scoprire qual è quello giusto per voi?