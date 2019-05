Apeman action cam: la nostra guida all'acquisto

Apeman action cam: quale comprare

Apeman è una delle tante aziende cinesi che produce dispositivi a basso costo con prestazioni decenti. I suoi prodotti sono dedicati principalmente a chi non ha mai posseduto una videocamera sportiva e vuole avvicinarsi a questo mondo senza spendere molto. Trattandosi di prodotti dal costo molto contenuto è bene informarsi sulle caratteristiche che le compongono prima di effettuare l’acquisto. Quando si parla di cifre molto basse, la linea che separa un buon prodotto da uno che non rispetta le proprie aspettative è molto sottile.

Le action cam sono solitamente indirizzate a degli utenti sportivi ma, negli ultimi anni, sono molto utilizzate anche da persone che amano viaggiare o che si divertono a scattare foto e video al mare o in piscina. Il bello di questi dispositivi è la praticità: possono essere trasportate senza alcun problema viste le dimensioni ridotte e possono essere posizionate nei posti più disparati per riprese davvero creative. Quando si praticano sport possono essere agganciate a persone e oggetti. Tramite alcuni accessori è infatti possibile agganciarle ad un casco, al manubrio della bici, al petto dell’atleta o addirittura sul parabrezza di un auto. Come detto sopra, bisogna considerare alcune caratteristiche fondamentali per scegliere una fotocamera sportiva.

La prima caratteristica che bisogna considerare è il processore d’immagine che viene montato all’interno delle fotocamere. Apeman utilizza principalmente processori Sony, Novatek e Hisilicon. Si tratta di chipset molto famosi nel mondo delle fotocamere sportive, alcuni dei quali vengono utilizzati anche su dispositivi di fascia alta. Un altro aspetto da non sottovalutare è la lente. L’obiettivo delle action cam non può essere cambiato e non è dotato di zoom, quindi bisogna valutare il campo visivo, che si misura in gradi, in modo da capire quanto sia grandangolare la ripresa. Le action cam Apeman hanno quasi tutte un campo visivo pari a 170°, il quale può essere cambiato tramite un crop digitale sulla maggior parte dei modelli. Inoltre è importante la connessione WiFi. Grazie a quest’ultima è infatti possibile stabilire una connessione con i dispositivi portatili in modo da trasferire foto e video, oppure per controllare la fotocamera da remoto (molto utile quando l’action cam è montata su vari accessori o è posizionata in posti particolari). Le Apeman action cam sono dotate di chip WiFi, fatta eccezione per alcuni modelli molto economici, quindi la condivisione dei file e il controllo da remoto sono assicurati. Bisogna anche assicurarsi che sia presente un display integrato. Le action cam Apeman sono dotate di schermo (anche le più economiche) che permette di visualizzare la scena che si sta inquadrando tramite il Live View e consultare la galleria o le impostazioni.

Infine bisogna considerare gli accessori. Le action cam piacciono perché è possibile utilizzarle con gli accessori più disparati. I più famosi sono i selfie stick, i chest (delle imbracature che permettono di posizionare la videocamera sul petto) e i case subacquei. Solitamente sulle action cam di fascia alta gli accessori forniti in confezione sono davvero pochi. Nelle confezioni delle Apeman action cam, invece, sono inclusi molti accessori: agganci adesivi, morse per l’aggancio a strutture tubolari, fasce per la testa, adattatori per treppiedi e, soprattutto, le custodie subacquee. In pratica, acquistando una Apeman, si hanno a disposizione molti accessori per realizzare riprese eccezionali, anche sott’acqua. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare, specie quando si acquista la prima action cam: non si hanno limitazioni di fantasia e si possono provare tantissime tipologie di ripresa, sia sportive che non. Inoltre tutte le Apeman sono compatibili con gli accessori GoPro, leader per quanto riguarda gli accessori per action cam.

Trattandosi di un’azienda molto giovane i prodotti attualmente sul mercato sono pochi. Per questo motivo abbiamo evitato di dividere questa guida all’acquisto dedicata alle Apeman action cam in categorie. Inoltre, trattandosi di prodotti molto economici, sono consigliati ad un pubblico che non ha molte pretese o che non ha mai avuto un’action cam e vuole acquistarne una economica. Abbiamo elencato i prodotti in ordine di prezzo partendo dal più economico fino ad arrivare al più costoso.